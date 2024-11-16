جورجيا تتعادل بصعوبة مع أوكرانيا في دوري أمم أوروبا

باتومي: أفلت منتخب جورجيا من الخسارة أمام ضيفه الأوكراني وتعادل معه 1/ 1 اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف عكسي سجله سولومون كفيركفيليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة لكن جورجيا أدركت التعادل قبل 13 دقيقة من النهاية بواسطة جيورج ميكوتادزي.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى سبع نقاط لتقتسم الصدارة مع التشيك، مقابل خمس نقاط لأوكرانيا في المركز الرابع ، وتحتل ألبانيا المركز الثالث برصيد ست نقاط، قبل مواجهتها أمام التشيك في وقت لاحق اليوم.

(د ب أ)