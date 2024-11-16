رياضة | كرة قدم عالمية

جورجيا تتعادل بصعوبة مع أوكرانيا في دوري أمم أوروبا

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

باتومي: أفلت منتخب جورجيا من الخسارة أمام ضيفه الأوكراني وتعادل معه 1/ 1 اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.
وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف عكسي سجله سولومون كفيركفيليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة لكن جورجيا أدركت التعادل قبل 13 دقيقة من النهاية بواسطة جيورج ميكوتادزي.
ورفعت جورجيا رصيدها إلى سبع نقاط لتقتسم الصدارة مع التشيك، مقابل خمس نقاط لأوكرانيا في المركز الرابع ، وتحتل ألبانيا المركز الثالث برصيد ست نقاط، قبل مواجهتها أمام التشيك في وقت لاحق اليوم.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الكرملين: بوتين سيدرس أسباب تعطل يوتيوب
منذ 6 ساعات
زيلينسكي يريد إنهاء الحرب “بالوسائل الدبلوماسية” في 2025
منذ 7 ساعات
أوكرانيا: مواقع القوات العسكرية
15 - نوفمبر - 2024
مسؤول روسي: تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ينقل الصراع لمرحلة أخطر
12 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية