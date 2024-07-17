جورجينا رزق تتوج ملكة جمال لبنان لعام 2024

بيروت- “القدس العربي”:

مع اقتراب موعد الحدث الجمالي الثقافي المنتظر في لبنان في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الحالي تسير التحضيرات على قدم وساق لتتويج ملكة جمال لبنان لعام 2024 خلفاً للملكة ياسمينا زيتون في أضخم حفل فني ساهر يشهده الموسم الصيفي لإبراز أبهى صورة للبنان بلد الجمال والفن والسياحة والأناقة من تنظيم المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال LBCI.

وستحيي هذا الحفل النجمة اللبنانية إليسا وتقدمه الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، أما مفاجأة الحفل فستكون ملكة جمال الكون سابقاً جورجينا رزق التي ستكون ضمن لجنة تحكيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لهذا العام لتضع علاماتها لاختيار المتسابقات اللواتي سيتنافسْنَ على العرش في هذا الحفل الذي سيقام برعاية وزارة السياحة اللبنانية وإشراف المنتجة رولا سعد وستنقل وقائعه مباشرة على الهواء محطة LBCI.

إلى ذلك، وبعد إحياء حفل ملكة جمال لبنان، تغادر النجمة إليسا بيروت متوجهة إلى إسبانيا لإحياء حفل غنائي ساهر في قصر المؤتمرات في مدينة ماربيا يوم 2 آب/ أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف حيث ستلتقي الجاليات اللبنانية والعربية وتقدم باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.