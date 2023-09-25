جورجيو أرماني يعرض إطلالات ناعمة وانسيابية في أسبوع الموضة بميلانو

ميلانو: قدم المصمم الإيطالي جورجيو أرماني يوم الأحد، إطلالات ناعمة وانسيابية خلال فعاليات أسبوع الموضة بميلانو، توفر للنساء الكثير من بدائل من الأزياء الخفيفة واللامعة للصيف المقبل.

وافتتح أرماني (89 عاما) عرض الأزياء الذي أطلق عليه اسم (فايبس) بسترة من الساتان بلون الشامبانيا وسروال من الساتان أيضا باللون الرمادي، وتبع ذلك عرض عدة مجموعات من القمصان القصيرة والسترات والفساتين باللونين نفسيهما.

وطغت سراويل الساتان على مجموعات ربيع وصيف 2024، وكان معظمها مقترنا بقمصان شفافة ومزينة بالخرز اللامع وسترات خفيفة.

وزينت تصميمات مموجة السترات والأحزمة والقمصان القصيرة وكذلك الأزرار.

وقال أرماني للصحافيين في الكواليس إن اسم (فايبس) يشير إلى “الألوان والحركة وتناسب الأزياء، وهذا هو الإلهام”.

وتضمن العرض الكثير من الإطلالات المتلألئة لقمصان وتنانير وسراويل براقة كان آخرها باللون الأبيض.

وحملت العارضات، اللائي اعتمدن تسريحة شعر مموج، حقائب صغيرة لامعة وارتدين أحذية مسطحة.

وتحولت ألوان الأزياء من الشمبانيا والرمادي إلى الأزرق والأخضر والوردي الفاتح.

كان أرماني قد عرض أحدث مجموعة لخطه الثاني، إمبوريو أرماني، يوم الخميس.