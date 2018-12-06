جورج سميث الفائز بنوبل الكيمياء: إسرائيل تنتهك القواعد الدولية

منذ 1 ساعة
جورج سميث الفائز بنوبل الكيمياء: إسرائيل تنتهك القواعد الدولية

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ستوكهولم: قال العالم الأمريكي جورج سميث، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء في 2018، الخميس، إن إسرائيل تنتهك القواعد الدولية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة بجمعية للفلسطينيين، أسسها مجموعة من الأكاديميين المدافعين عن القضية الفلسطينية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد سميث على أهمية تقديم الدعم لحل الدولتين في المنطقة.

وأضاف: “يجب أن يعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال التمتع بالحقوق نفسها بدولتين في تلك الأراضي، إلا أن الموقف الإسرائيلي الذي لا يعترف بالقواعد الدولية لا يسمح بذلك”.

وأردف: “يجب أن يعود الفلسطينيون إلى أراضيهم وأن يتم إرجاع كافة حقوقهم”.

وأكد أنه لا يمكن القبول بأنشطة إسرائيل في قطاع غزة.

وتابع: “إسرائيل لا تمارس الضغوط على الفلسطينيين فحسب، بل إن هناك ضغوطاً على يهود منزعجين من السياسات الخاطئة لإسرائيل، إذا يتعين عليها أن تتخلى عن استبدادها”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منح الأمريكية فرانسيس أرنولد، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، نصف جائزة نوبل للكيمياء لعام 2018، فيما تم منح النصف الآخر بشكل مشترك مع العالم الأمريكي البروفيسور جورج سميث من جامعة ميسوري، والبريطاني غريغوري وينتر، من مختبر علم الأحياء بكامبريدج، وذلك لتطويرهم أنزيمات وأجسام مضادة قادت لإنتاج وقود حيوي وأدوية علاجية.

وعقب إعلان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، هاجمت صحف إسرائيلية بشدة فوز جورج سميث، وذلك لمواقفه المناهضة للصهيونية، والداعمة للقضية الفلسطينية ولحركات مقاطعة إسرائيل. (الأناضول)

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  • ابن الجاحظ

    طول بالك يا عم……!! لا داعى …اعلمنا فقط يوم ” الكيان الصهيونى ” يحترم قاعدة دولية واحدة…….

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