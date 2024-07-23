جورج كلوني يدعم هاريس للرئاسة بعد مطالبته بايدن بالانسحاب

لوس أنجليس: أيد الممثل جورج كلوني، اليوم الثلاثاء، ترشيح كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني عن الحزب الديمقراطي.

وكلوني أحد جامعي التبرعات البارزين للحزب الديمقراطي وطالب علنا الرئيس جو بايدن بالتخلي عن مسعاه للترشح لولاية جديدة. وأنهى بايدن حملته يوم الأحد بعد ضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس وكبار المانحين مثل كلوني الذين انزعجوا من أداء الرئيس الكارثي في المناظرة التي أجريت في يونيو/ حزيران.

وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية المفترضة أمس الإثنين حين حصلت على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في أغسطس/ آب. وستواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال كلوني في بيان إن بايدن “أظهر ماهية القيادة الحقيقية. إنه ينقذ الديمقراطية مرة أخرى”.

وأضاف كلوني “جميعنا متحمسون للغاية لبذل كل ما في وسعنا لدعم هاريس نائبة الرئيس في مسعاها التاريخي”.

ويعزز تأييد الممثل دعم هوليوود التي طالما وصفت بأنها “صراف آلي للديمقراطيين”. وجمعت حملة لجمع التبرعات في يونيو/ حزيران، استضافها كلوني وجوليا روبرتس، أكثر من 30 مليون دولار فيما قالت حملة بايدن إنها أكبر حملة لجمع التبرعات للديمقراطيين في التاريخ.

وباربرا سترايسند وجيمي لي كيرتس وفيولا ديفيس هم أيضا من بين نجوم هوليوود الذين دعموا هاريس.

(رويترز)