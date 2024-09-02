جورج كلوني يشيد بالرئيس جو بايدن بسبب انسحابه من الانتخابات الرئاسية

لندن: أشاد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني بالرئيس جو بايدن بسبب تخليه عن السلطة، وانسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 . وكان نجم هوليوود الديمقراطي (62 عاما) قد دعا إلى تنحي بايدن (81 عاما) بسبب تلعثمه أثناء مناظرة تلفزيونية ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز في تموز/يوليو إنه يحب بايدن، إلا أن الحزب سيخسر الانتخابات الرئاسية والسيطرة على الكونغرس إذا ظل بايدن مرشح الحزب.

وتابع كلوني “هذا ليس رأيي أنا فقط، هذا رأي كل سيناتور وعضو كونغرس وحاكم تحدثت إليهم على انفراد “.

وعند سؤاله عن هذه اللحظة، في مؤتمر صحافي على هامش مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي اليوم الأحد، قال “لم أجب على هذا السؤال على الإطلاق، لذلك أفترض أنني سأجيب عليه هنا”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا ” عن كلوني قوله “الشخص الذي يجب أن تتم الإشادة به هو الرئيس الذي فعل أكثر عمل يدل على إنكار الذات منذ (أول رئيس للولايات المتحدة) جورج واشنطن ، وهذا صحيح” وقال ” ولذلك، فإن كل المكائد التي أوصلتنا إلى ذلك الوضع… لن نتذكر أيا من ذلك، ولا ينبغي أن نتذكر”.

وأكد “الأمر الذي يجب أن نتذكره هو العمل الإيثاري من شخص… من الصعب للغاية أن يتخلى عن السلطة، نعرف ذلك، وقد شهدنا هذا، في مختلف أنحاء العالم”.

وتابع ” أن يقول شخص ما، (أعتقد أنه يوجد طريق أفضل للمضي قدما)، كل الفضل يذهب إليه، وهذه هي الحقيقة حقا، وكل ما تبقى من هذا الأمر سيذهب طي النسيان”.

وأضاف كلوني “لذلك أنا فخور بما نحن عليه في العالم الآن، وأعتقد أن العديد من الناس مندهش منه، وأعتقد أننا جميعا متحمسين للمستقبل”.

(د ب أ)