جورج كلوني يغمره التوتر قبل أول عرض مسرحي مباشر بعد غياب طويل

نيويورك: تحدث الممثل السينمائي والتلفزيوني الشهير جورج كلوني أمس الخميس قبل ظهوره المرتقب على مسرح في برودواي لعرض مسرحية (غود نايت اند غود لَك) “ليلة سعيدة وحظ سعيد”، واعترف بأنه يشعر بالتوتر عند صعوده على خشبة المسرح.

وذكر كلوني، الحائز على جائزتي أوسكار، أنه لم يقدم عرضا مسرحيا مباشرا منذ عام 1986.

وقال كلوني للصحافيين في نيويورك “لم أقدم عرضا مسرحيا منذ أربعين عاما… لذا فهو أمر مرعب”، وأضاف “أجل، جورج كلوني يتوتر”.

وشارك كلوني، نجم المسرحية، في كتابتها، وهي مسرحية مأخوذة عن فيلم له عُرض عام 2005 ويحمل الاسم نفسه. وتدور أحداث الفيلم حول أسطورة البث الإخباري المذيع إدوارد آر. مورو.

وأضاف كلوني “الممتع في هذا هو أننا نؤدي مسرحية عن موضوع قريب جدا من قلوبنا… وهو قول الحقيقة”.

وستعرض المسرحية في برودواي من 8 إلى 12 مارس/ آذار.

(رويترز)