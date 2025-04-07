جورج وسوف يحتفل بزفاف ولده حاتم بأجواء مميزة في بيروت

بيروت – «القدس العربي»: في أجواء من الفرح والبهجة، احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بزفاف ابنه حاتم على عروسه ليا برخيا في حفل مميز في العاصمة اللبنانية بيروت شارك فيه إلى جانب أهل واصدقاء العروسين لفيف من الفنانين والمشاهير والإعلاميين.

وأحيا حفل الزفاف الضخم راغب علامة بتقديمه باقة منوعة من أجمل أغانيه، كما شارك الفنان غي مانوكيان بوصلة موسيقية مميزة، وكذلك زف الفنان كارلوس العروسين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف بدا الفنان راغب علامة في إحداها وهو يغني بالقرب من وسوف والعروسين أغنيته الشهيرة «قلبي عشقها والعيون» بأجواء حماسية ممتعة.

كما شارك الاعلامي نيشان ديرهاروتيان، الذي حضر حفل الزفاف مقتطفات مميزة من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس» وبارك للعروسين بالقول: «ألف مبروك زفاف حاتم جورج وسوف وليا برخيا».

وتفاعل المتابعون للغاية مع فرح المطرب وسوف، مقدمين له التهاني بهذا الفرح الذي أتى بعد مصابه الأليم بوفاة نجله الأكبر «وديع» منذ نحو سنتين.