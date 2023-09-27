جورج وسوف يختار فنانة سورية لأحدث أغانيه- (فيديو)

القدس العربي”: شوّق الفنان السوري جورج وسوف متابعيه، لأحدث أغانيه “نجم عالي”، من خلال نشر المقطع الترويجي للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكّل الإعلان مفاجأة سعيدة للجمهور العربي، لا سيما بعد ظهور الفنانة السورية ديمة قندلفت في الكليب، والتي تعتبر أول خطوة لها في تصوير فيديو كليب.

وأرفق وسوف المقطع الترويجي بتعليق أعرب خلاله عن اشتياقه لجمهوره، قائلا: “اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة”.

بدورها، روّجت الفنانة ديمة قندلفت للأغنية، من خلال مشاركتها المقطع الترويجي ذاته عبر “إنستغرام”، وكتبت: “قريبا مع السلطان، سلطان العاشقين أبو وديع”، بحسب مجلة فوشيا.