جورج وسوف «يسلطن» في أحدث أعماله… وديمة قندلفت تتألق بمرافقته

بيروت – «القدس العربي»: في أحدث أعماله الفنية بعنوان «نجم عالي» والفيديو الكليب الخاص بها، أراد سلطان الطرب جورج وسوف أن يوجه رسالة واضحة المعالم بوجوب نبذ الكذب والتمسك بالأخلاق التي يتميّز بها المرء.

وكعادته تربع «أبو وديع» على عرش أعماله من دون منازع إذ حصد إعجاب الجمهور العريض، الذي تفاعل معه مباركاً له عمله المميز، من دون الحاجة إلى اظهار أي قدرات تمثيلية.

وبطريقة مبتكرة أرسى نمطاً جديداً في هذا الفيديو كليب الذي يحمل توقيع المخرج طوني قهوجي عبر دمجه بين العمل المصور للأغنية والدراما بمشاركة كبار نجوم الدراما، حيث اختار النجمة السورية ديمة قندلفت التي أبدعت بتألقها في بطولة هذا العمل، مجسدة فيه باحترافية عالية ومهنية موضوع الأغنية التي تصور معاني الكذب والخيانة والكليب الذي أتى مكملاً لها من خلال تعابير وجهها الصادقة التي أظهرت مدى الاختلاف والانفصال.

وتميز العمل، الذي ستتولى شركة «وتري» توزيعه رقمياً، بالصورة والكادرات اللافتة والتباين بالألوان لتوصيف الحالة والتي نجح المخرج قهوجي بإيصالها في الفيديو الكليب بكل مهنية واحترافية عبر عدسة كاميرته الثاقبة.

وجاءت مشاركة وسوف لتظهر أنه «نجم عالي» تيمناً بتسمية أغنيته التي هي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وميكساج وماسترينغ ايلي بربر وتسجيل استديو لهادي شرارة.

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