جوردي ألبا يلتحق بميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي

ميامي: أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي مساء الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم جوردي ألبا عشية الظهور الأول المحتمل لزميليه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه سيرخيو بوسكيتس خلال المواجهة أمام كروز أزول المكسيكي مساء اليوم.

ويتطلع إنتر ميامي الذي تأسس في 2018 والمملوك بشكل جزئي للأسطورة الإنكليزي ديفيد بيكهام، لاستعادة اتزانه بعد تسجيل أسوأ بداية ممكنة في الدوري الأمريكي للمحترفين.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023

وسيحاول الثلاثي السابق لبرشلونة تحت قيادة تاتا مارتينو مدربهم السابق في النادي الكاتالوني، إنقاذ إنتر ميامي من سلسلة هزائمه المتتالية بالدوري المحلي.

وكان ألبا رحل عن برشلونة عقب نهاية الموسم الماضي، ووقّع عقدا لموسم واحد مع إنتر ميامي مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال مدير كرة القدم والمدير الرياضي لإنتر ميامي كريس هندرسون: “جوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون للتعاقد معه لمواصلة تعزيز فريقنا”.

وأضاف: “لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمان أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بسبب صلابته الدفاعية وقدرته على المساهمة في الهجوم”.

وختم هندرسون بالقول: “نعلم أنه سيساعد إنتر ميامي على تحقيق أهدافه هذا الموسم وما بعده”.

(د ب أ)