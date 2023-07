جوردي ألبا يلتحق بميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي

ميامي: أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي مساء الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم جوردي ألبا عشية الظهور الأول المحتمل لزميليه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه سيرخيو بوسكيتس خلال المواجهة أمام كروز أزول المكسيكي مساء اليوم.

ويتطلع إنتر ميامي الذي تأسس في 2018 والمملوك بشكل جزئي للأسطورة الإنكليزي ديفيد بيكهام، لاستعادة اتزانه بعد تسجيل أسوأ بداية ممكنة في الدوري الأمريكي للمحترفين.

