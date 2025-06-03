سياسة | دولي

جوزف عون: لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات “من دولة إلى دولة” مع إيران

منذ ساعة واحدة

الرئيس اللبناني عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. القصر الرئاسي في بعبدا. 3 حزيران 2025

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بيروت: أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أن “لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة مع إيران”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن “الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيدًا عن العنف”.

وأكد الرئيس أن “إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق القوانين المرعية الإجراء”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني “دعم بلاده استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار عراقجي إلى أن “دعم إيران للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين، ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية”، معربًا عن دعم إيران “للحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة”.

ووصل عراقجي إلى بيروت قادمًا من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.

(د ب أ)

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