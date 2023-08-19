جوزيف عطية يكشف سبب تأخر زواجه- (فيديو)

“القدس العربي”: على هامش حفله الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات الدورة (31) لمهرجان الفحيص، أعرب الفنان اللبناني جوزيف عطية عن سعادته بمشاركته في المهرجان الذي يُقام سنوياً تحت شعار “الأردن تاريخ وحضارة”، وأكد أن هناك رابطاً جميلاً بينه وبين جمهوره في الأردن.

وفيما يتعلق بأسلوب الغناء الجديد الذي انتشر على نطاق واسع بين صفوف الشباب، اعتبر المغني الحاصل على لقب برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه الثالث، “أن هذا اللون من الأغاني أصبح ترند وأن جيل الشباب يفضلونه”.

وقال عطية إنه لا يعطي مساحة للفن الذي لا يعجبه، فهو لا يسمعه بكل بساطة، بل يُركّز على الفن الجميل، مؤكداً أن الفن بخير طالما هناك أعمال راقية وجميلة، بحسب موقع فوشيا.

واعتبر أن الوقت حاليا ليس الأنسب للارتباط عاطفيا.