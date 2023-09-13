جوكوفيتش: “ لا يتم تقديري والاعتراف بقيمتي في الغرب لأنني من صربيا”

باريس- “القدس العربي”: اعتبر الصربي نوفاك جوكوفيتش أن كونه من صربيا يمنع من اعتباره ومعاملته كأحد أعظم الرياضيين على الإطلاق، وذلك في مقابلة مع Sportklub الصربية، عقب تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

بات جوكوفيتش الأكثر تتويجاً بالبطولات الأربع الكبرى بعد أن وصل إلى اللقب 24 مرة، مقابل 22 لقباً للإسباني رافايل نادال و 20 لقباً السويسري روجيه فيدرير. وعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت. فاز الصربي بثلاث بطولات غراند سلام من أصل أربع هذا العام، مع هزيمة واحدة فقط في نهائي ويمبلدون على يد الإسباني الشاب كارلوس الكاراز في ويمبلدون. وعاد ليتصدر من جديد التصنيف العالمي، على الرغم من وصوله إلى الـ 36 من عمره.

ومع ذلك، يقول “Nole” إنه يشعر بعدم التقدير والاعتراف بموهبته و قيمته الحقيقية وذلك بسبب أصوله، قائلاً: “ هناك شيء واحد مؤكد.. لو لم أكن من صربيا، لكان قد تم تمجيدي على المستوى الرياضي منذ سنوات عديدة، خاصة في الغرب.

لذلك يعتبر نوفاك جوكوفيتش أن أصوله قد تمنع بعض المراقبين من اعتباره الأعظم على مر التاريخ، الأمر الذي لا يزيل بأي حال من الأحوال اعتزازه بأصله: “إنه جزء من مسار حياتي، وأنا ممتن لكوني قادم من صربيا. فذلك يمنحني الإيمان والأمل”، يقول صاحب الرقم القياسي في ألقاب الغراند سلام ل Sportklub.

إن موضوع “GOAT ” (الأعظم على الإطلاق) يبقى مسألة نسبية، وتعتمد على المعايير التي يختارها كل شخص. بالنسبة للبعض، يكون عدد الألقاب أكثر أهمية، وبالنسبة للآخرين، مثل توني نادال، القدرة على تجاوز الرياضة…إلخ.

أيا كانت المعايير، فإن نوفاك جوكوفيتش لا ينوي التوقف عند هذا الحد، بل يرغب في ترك بصمة أكثر أهمية في تاريخ رياضته، وهو ما لمح إليه مدربه جوران إيفانيسيفيتش: “يخطط نوفاك للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس” عام 2028. وهو ما قد يترك للصربي أربعة مواسم ليحظى بفرصة الفوز ببطولات غراند سلام جديدة.

في انتظار هذه المواعيد ، يخطط الصربي، المصنف الأول عالميًا مرة أخرى، للعب كأس ديفيس مع صربيا هذا الأسبوع، في المجموعة الثالثة مع إسبانيا (بدون ألكاراز)، وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.