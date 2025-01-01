جولة داخل منزل رئيس النظام السوري المخلوع في دمشق- (صور)

دمشق: تجولت عدسة وكالة الأناضول داخل منزل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد في العاصمة دمشق.

ويقع المنزل الفاخر، المكوّن من 4 طوابق، والذي كان يعيش فيه بشار الأسد وعائلته، في حي المالكي بدمشق.

ورصدت العدسة صور الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب الأشياء الخاصة العائدة للعائلة.



وهناك أيضاً صور شقيقه باسل الأسد، الذي توفي في حادث سير عام 1994، ومجلات أطفال، وألعاب ورق، ونسخ مجلات عالمية ظهر فيها بشار وأسماء الأسد.

ورصدت الأناضول أيضاً النفق الذي كان يربط منزل بشار الأسد بمنزل والده حافظ الأسد المجاور.

وفي النفق غرف للضيوف وغرف للنوم، إلى جانب علامات تشير إلى المكان الذي يؤدي إليه النفق.



وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)