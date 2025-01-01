جولة داخل منزل رئيس النظام السوري المخلوع في دمشق- (صور)

دمشق: تجولت عدسة وكالة الأناضول داخل منزل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد في العاصمة دمشق.
ويقع المنزل الفاخر، المكوّن من 4 طوابق، والذي كان يعيش فيه بشار الأسد وعائلته، في حي المالكي بدمشق.
ورصدت العدسة صور الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب الأشياء الخاصة العائدة للعائلة.
وهناك أيضاً صور شقيقه باسل الأسد، الذي توفي في حادث سير عام 1994، ومجلات أطفال، وألعاب ورق، ونسخ مجلات عالمية ظهر فيها بشار وأسماء الأسد.
ورصدت الأناضول أيضاً النفق الذي كان يربط منزل بشار الأسد بمنزل والده حافظ الأسد المجاور.
وفي النفق غرف للضيوف وغرف للنوم، إلى جانب علامات تشير إلى المكان الذي يؤدي إليه النفق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
(الأناضول)
الجبناء يستخدمون الانفاق
ليس دائما، فأشجع العرب و أكثرهم رجولة و أعلاهم شأنا و أشدهم بأسا يستعملون الأنفاق في غزة العزة
بعد فضح منزل العلوي العقوبة لقصورهم
من الأفضل أن لا تكون هناك تعليقات تثير الفتنة والطائفية، فالعنصرية حرب أكبر من الحرب التي عشناها في سوريا.
فالمجرم والخائن والحرامي موجود في كل مكان وعند جميع الطوائف ولا يمكننا حصر ذلك بطائفة معينة بسبب مجرميها.
فالإجرام كان بمراحل متتابعة فمثلاً المخبر قد يكون أعز الأصدقاء ومن نفس البلد والطائفة لكنه أودى صديقه أو جاره للمجهول المظلم وغيره الكثير من القصص التي تسببت بالمأسي.
أرجو أن يعم الأمن والأمان والعدل والسلام في بلادي الحبيبة سوريا، وأن يكون الشعب السوري الحبيب بخير، والاقتصاص بالعدل من كل مجرم وسالب حق بأسرع وقت ممكن.
عاشت سوريا حرة أبية وحفظ الله لنا أوطاننا وأبطالنا الأحرار ورحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جنانه، اللهم الصبر والسلوان لأهالي الشهداء والمفقودين.
اللهم انصر الحق في جميع بقاع الأرض عاجلاً غير آجل، ورد كيد كل ظالم في نحره وأشغل الظالم بالظالم وسلط عليهم بلاء من عندك يلهيهم به عنا يا رب العالمين.
رائع ذالك الشخص الراقي في تعليقه الذي قال وعقب
من الأفضل أن لا تكون هناك تعليقات تثير الفتنة والطائفية، فالعنصرية حرب أكبر من الحرب التي عشناها في سوريا.
سلام الله عليك وعلى رقي كلماتك ووعيك الأمة العربية والإسلامية تحتاج إلى توحيد خطابها الجامع عند كل الطوائف لأن الذي حدثعلى مدار الثلاثة العقود الماضية بعالمنا العربي والإسلامي من صراعات وانقسامات وحروب شيء رهيب للغايه فلا تريد أن يستمر هذا الصراع الذي يغذيه صهاين..ة اليهو..د وصهاين..ة الغرب اللهم عجل بالنصر للإسلام والمسلمين ووحد رايتهم وكلمتهم يارب العالمين آمين
بوثائق و افلام ثبت امتلاك صدام حسين لحوالي عشرين قصراً في بغداد و انحاء العراق كافة .. و تكلف بناء أصغرها عدة مليارات من الدولارات و كل المراحيض فيها كانت من الذهب الخالص
و أنا اتسأل فقط لم هذه الضجة علي بيوت بشار التي لم تكتف بناءها كلها ربع ما أنفقه صدام علي اصغر و ابسط من قصوره .. و إذا كانت امريكا هي من اسقطت حكومة العراق فأن تركيا هي من اسقطت حكومةً بشار و تفتخر بذالك علناً