جولة سابعة من ضربات «تحالف واشنطن» على اليمن وتحذير إيراني من اتساع الحرب

عدن – «القدس العربي»: انقسم اليمنيون، وتحديدًا قادة الرأي، وكالعادة تحت تأثير خطاب الحرب، بين رافض للضربات الأمريكية البريطانية باعتبارها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية وبين مؤيد لها يكون في الغالب بشكل غير مباشر، باعتبارها تستهدف فصيلًا معينًا مناوئًا له.

وكان تحالف واشنطن ولندن بمساندة ما أسماها الدول الداعمة قد نفذوا في وقت متأخر من مساء الإثنين جولة سابعة من الضربات استهدفت صنعاء والحديدة والبيضاء وتعز «في عدوان جديد لن يبقى دون رد» حسب جماعة «أنصار الله» (الحوثيون).

ووفقًا للناطق العسكري باسم القوات التابعة للجماعة، يحيى سريع، الثلاثاء، فقد شن «طيران العدوان الأمريكي والبريطاني» 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت على 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ثلاث غارات على محافظة الحديدة، غارتين على محافظة تعز، غارة على محافظة البيضاء.

وقال سريع: «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب». وأكد «الاستمرار في الرد على أيّ اعتداء أمريكي أو بريطاني على اليمن، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي».

انقسام يمني إزاء استمرار الضربات «العدائية» الأمريكية البريطانية

وكانت القيادة البحرية الأمريكية قد أوضحت في بيان لها، الثلاثاء، «أن هذه الجولة تأتي جزءًا من الجهود الدولية المستمرة للرد على الأنشطة الحوثية المتزايدة المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة»، وقال البيان إن «قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، نفذت وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات على 8 أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن». «والتي استخدمت لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وشملت الأهداف أنظمة صواريخ ومنصات إطلاق وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت تخزين أسلحة مدفونة بعمق».

وفي الأثناء، حذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من «اتساع نطاق الحرب» في المنطقة، إذ نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، عنه قوله: «بعثنا رسائل قوية للولايات المتحدة وبريطانيا حذرنا فيها من اتساع نطاق الحرب في المنطقة وتهديد السلام والأمن في المنطقة جراء الهجمات (على الحوثيين)».

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس للبرلمان: «سنستخدم أقوى الوسائل المتاحة لدينا لقطع الموارد المالية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل هذه الهجمات». وأضاف: «نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة ونعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة». وتابع أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين، حسين العزي، عبر منصة «إكس»، بعد ساعات من الهجوم الأخير: «واشنطن تقول إنها لا تريد الحرب، لكننا نتعاطى مع الأفعال وليس الأقوال». وأوضح أن «صنعاء لا تريد الحرب، وخفض التصعيد (من قبل واشنطن) سيقابله من جانبنا خفض تصعيد». وأضاف: «نحن نقاتل فقط من أجل السلام ونسعى لتحقيقه بالطريقة التي يختارها الخصم (..) ومصداقيتنا عالية حربًا وسلمًا، ومن الجيد إدراك ذلك».

وبدأ التحالف الثنائي الأمريكي البريطاني ضرباته العدائية في اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بجولة استهدفت عددًا كبيرًا من الأهداف في عدة محافظات. وأعلن الحوثيون مساء الإثنين، عن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة؛ الأمر الذي نفاه الأمريكيون.

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الإدارة الأمريكية قد أطلقت على عملية استهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم «بوسيدون آرتشر»، مشيرين إلى أن هذه العملية منفصلة عن عملية «حارس الازدهار»، باعتبارها تحالفًا دفاعيًا للدول التي خصصت أصولًا بحرية وأفرادًا لحماية الأمن في البحر الأحمر.

على صعيد مواقف اليمنيين من الغارات الأمريكية البريطانية، يتوزع الرافضون بين مختلف الأطياف السياسية، ويتجلون في مختلف المكونات؛ بما فيها التيارات القومية واليسارية والإسلامية وغيرها، بما فيها أحزاب منضوية ضمن تحالف الأحزاب المؤيدة للحكومة المعترف بها، ممثلًا في حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي أصدر بيانًا أدان فيه ما اعتبره العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وقبله جميع الأحزاب المصرح لها في مناطق سيطرة جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) علاوة على قيادات مجتمعية وقبلية بما فيها قيادات دينية محسوبة على تيار الحكومة المعترف بها، كالشيخ محمد عبد المجيد الزنداني، الذي نشر الثلاثاء تدوينة عل منصة إكس أدان فيها ما اعتبره العدوان، وقال فيها: « في الوقت الذي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية العدو الصهيوني بقصف غزة وتحطيم المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وقتل النساء والأطفال والشيوخ في مجزرة بشعة لم يعرف التاريخ المعاصر لها مثيل، وفي نفس الوقت والحين أيضًا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتحليق في أجواء بلادك وقصفها تحت شعار حماية سفن الكيان الصهيوني الغاشم، بغض النظر أيضًا عن ماهية المقصوف أو من هو تحت هذا الشعار الذي تحمله وتجعله سببًا للقصف، ثم يأتي بعد ذلك من يعيب عليك تسميته عدوانًا. لاحول ولا قوة إلا بالله. ألا تعلم أخي الكريم أنك ما دمت واقفًا مع أهلك في غزة أو مساندًا لهم قد يأتي يوم من الأيام إذا تطور الأمر واتسعت رقعة الحرب يتم فيه قصفك بنفس تلك الطائرات والصواريخ وبنفس تلك الحجة أو مثلها».

وكان والده الشيخ عبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، قد نشر فيديو/ فتوى طالب فيه اليمنيين بتعليق الخلاف فيما بينهم وتوحيد الصف في مواجهة أعداء الأمة. وهو الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا في أوساط النُخب اليمنية.

كذلك مِن أبرز الرافضين للضربات العدائية الأمريكية البريطانية في اليمن كتب مستشار وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، رئيس مجلس إدارة قناة المهرية الفضائية، مختار الرحبي، يقول: «أي يمني يقف مع أمريكا وبريطانيا ودول تحالف حماية السفن الصهيونية عليه أن يراجع يمنيته وعروبته، هذه الدول تحمي وتدعم الكيان الصهيوني الإرهابي، الذي قتل 30 ألفًا من أطفال ونساء وأبناء غزة، وحين تم إغلاق البحر الأحمر والعربي في وجه سفن هذه الكيان الإرهابي قام هذا التحالف القذر بضرب اليمن ومعاقبة اليمن على موقفه الشريف تجاه غزة وفلسطين. نختلف داخليًا في قضايا كثيرة لكن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك، وأي عدوان على اليمن من دول الإرهاب العالمية سنقف ضده وسيكون هناك ملايين من أبناء الشعب اليمني العظيم في مقدمه المدافعين عن تراب اليمن العظيم».

امتد الرفض إلى القيادات الجنوبية التي أدان بعضها الضربات الأمريكية البريطانية، ويبرز موقف رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية والحراك الجنوبي السلمي، عبد الكريم السعدي، الذي كتب على منصة إكس يقول: «قلوبنا مع أهلنا في مناطق الاعتداءات الصهيونية في اليمن وثقتنا في الله لا حدود لها. لا يمثل اليمن جنوبًا وشمالًا وشرقًا وغربًا كل من جعل من نفسه حمارًا يحمل أسفار المشاريع المشبوهة التي تستهدف العقيدة والوطن. الصهيونية تتقمص (الإبراهيمية) لتنال ممن في قلوبهم مرض ومن بنى إيمانه على شفا جرف هار».

كما أدانت الضربات الأمريكية والبريطانية، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، التي كتبت، أمس الثلاثاء، تدوينة قالت فيها: «القصف الأمريكي البريطاني الذي طال العاصمة صنعاء اليوم وعددًا من المدن اليمنية الأخرى انتهاك للسيادة اليمنية وعدوان سافر نرفضه وندينه».

على الجانب الآخر، هناك مؤيدون لكن تأييدهم في الغالب لا يظهر بشكل مباشر، منهم المذيع التلفزيوني، محمد الضبياني، الذي كتب: «قصف مكثف يستهدف قاعدة الديلمي الجوية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية».

فيما كتب الصحافي، خالد سلمان، يقول عقب ضربات أمس الإثنين: «معسكرات السواد والحفا وقاعدة الديلمي في ضواحي صنعاء، ومعسكر خشم البكرة شرقي صنعاء، وقاعدة الجند في تعز هي جزء من أهداف منتقاة ضربت اليوم مساءً. القيادة الأمريكية تؤكد أن المواقع التي يتم استهدافها، هي منصات صواريخ باليستية ومسيرات ومستودعات الذخيرة، وهي جزء من خطة طويلة الأمد أمريكية بريطانية متعددة الجنسيات، ولن تنتهي قبل أن تحقق أهدافها. الحوثي لا يستهدف الأمريكان ولا يحارب من أجل غزة، ولا يبعد ضررًا أو يخفف وجعًا عن فلسطيني، كل ما يفعله الحوثي هو أن يدمر هذه البلاد، يبدد إمكانياتها، ينسف بنيتها التحتية الهزيلة، ويحكم علينا بالموت تحت قصف توماهوك الأجنبي. هذا الحوثي هبة الجغرافيا لإيران، وخطر مميت على اليمن».

مما سبق يتضح مدى الانقسام، إلا أن الكثير وفق ما تعكسه تدوينات منصات التواصل الاجتماعي يبدون رفضًا للضربات، ويعتبرونها اعتداءً وانتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية.