سياسة | عربي | سوريا

جولة في أكبر مقر لتعبئة المخدرات للنظام السوري المخلوع- (فيديو وصور)

13 - يناير - 2025

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دمشق: رصدت وكالة “الأناضول” أكبر مستودع مخدرات تابع للنظام السوري المخلوع بقيادة بشار الأسد، حيث تم توثيق حاويات ممتلئة بالمواد المخدرة ومخبأة داخل بضائع مختلفة.

المستودع يقع داخل مقر تابع للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، على طريق دمشق- لبنان السريع.

ومع انهيار نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، تبيّن أن هذا المستودع كان يُستخدم لتجهيز المخدرات تحت غطاء قاعدة عسكرية. ويوجد في محيط المستودع سيارات مدنية، يُعتقد أنها تابعة لمدنيين استولى عليها النظام المخلوع لاستخدامها في نقل وشحن المخدرات.

(الأناضول)

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