جولة للفلسطينية إليانا على 28 مدينة يتخللها عروض فنية- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد النجاح الكبير الذي أحرزه ألبومها “وُلدتُ”، أعلنت النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ضمن الاستراتيجية الفنية التي تعتمدها وبأسلوبها الموسيقي الخاص، عن انطلاق جولتها العالمية “ولدت” خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر والتي تضم 28 مدينة انطلاقاً من الـHouse Of Blues في هيوستن تكساس مروراً بمدن عدة من بينها أتلانتا وجورجيا وبروكلين ونيويورك وتورونتو وأونتاريو وسواها لتختتم جولة شمال أمريكا في سان دييغو كاليفورنيا في “النورث بارك” في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبعدها تستكمل إليانا جولة “ولدت” بالشراكة مع Live Nation في كل من هولندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد والمملكة المُتحدة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستساهم هذه الحفلات التي ستُقدمها النجمة إليانا ضمن جولتها في تعزيز قاعدة جمهورها من دون شك. ومن المقرر أن تتضمن عروضاً فنية مُميزة تجمع بين التراث والثقافات بخلطة موسيقية حديثة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Elyanna اليانا‎‏ (@‏‎elyanna‎‏)‎‏

وشاركت إليانا عبر “انستغرام” مقطع فيديو لأغنية “البحر” للنجمة المصرية نجاة الصغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جولة إليانا الأولى في الولايات المتحدة وكندا هذا العام قد حققت نجاحاً وحضوراً جماهيرياً وحصدت أصداء إيجابية كبيرة ولاسيما بعد نفاد تذاكر حفلاتها بشكل كامل، وصنفتها مجلة “بيلبورد” “بصوت المُستقبل للبوب العربي”، وكذلك أشادت مجلة “بيتشفورك” بألبوم “وُلدت”، ورأت أنه يمزج بين عناصر البوب العربي وموسيقى الإلكترونيك والجاز بطريقة مُبتكرة مع الحفاظ على جذور إليانا وهويتها الفنية.

وكانت إليانا حلّت ضيفة على البرنامج الحواري والسياسي الأمريكي الساخر والأشهر The Late Show مع المُمثل الكوميدي ومُقدم البرامج ستيفن كولبير.