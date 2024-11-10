جولياني: لا أستطيع شراء الطعام … وصفحة تبرعات: اضطهد بسبب دعم ترامب

لندن – «القدس العربي»:طلب عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني من متابعيه على موقع إكس تبرعات، مبررا ذلك بأن القضاء استحوذ على أملاكه وحساباته البنكية مما جعله غير قادر على شراء الطعام.

وشارك جولياني رابطا لصفحة جمع التبرعات الخاصة به على موقع «غيف سند غو»، موضحا أن حسابه البنكي «المتواضع» تم الاستيلاء عليه من قبل مكتب محاماة والقاضي المشرف على قضية التشهير التي رفعتها ضده عاملة الانتخابات في جورجيا، روبي فريمان وابنتها واندرية «شاى» موس، عقب مزاعم عن تزوير الانتخابات في 2020. وأمر جولياني، نهاية العام الماضي، بدفع تعويضات قدرها 148 مليون دولار للأم وابنتها بعد أن تعرضتا لمضايقات وتهديدات بسبب نشره ومشاركته مع ترامب ادعاءات حول قيامهما بتزوير الانتخابات. ولم يدفع جولياني حتى الآن أي جزء من المبلغ المطلوب. في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر القاضي لويس جيه ليمان من المحكمة الجزائية الجنوبية في نيويورك بنقل معظم ممتلكات جولياني، بما في ذلك شقة في نيويورك، وسيارات فاخرة، وساعات، ومقتنيات رياضية، لتسوية الدين المستحق. وانتقد ليمان جولياني في جلسة استماع يوم الخميس الماضي لتخلفه عن تسليم الأصول قبل الموعد النهائي المحدد في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جولياني عبر «إكس»: «مكتب المحاماة ويلكي فار والقاضي ليمان يحاولان منعي من كسب رزقي. لقد استولوا على حسابي البنكي المتواضع بحيث لا أستطيع شراء الطعام. ساعدوني في مقاومة هذا.»

وتلقى منشوره تبرعات عديدة، حيث جمع حتى الآن أكثر من 106,000 دولار.

وتقول صفحة جمع التبرعات إن جولياني الذي وصفته بـ»عمدة أمريكا» قد «تعرض للاضطهاد الشديد بسبب دعمه للرئيس دونالد ترامب.»