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جوليا بطرس تعلّق على الغارات الإسرائيلية: يا حبيبي يا جنوب- (فيديو)

6 - أكتوبر - 2024

جوليا بطرس

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

بعد التزامها الصمت لمدة طويلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، عبّرت النجمة اللبنانية جوليا بطرس عن تضامنها مع الجنوب، الذي لطالما غنت له أغنيتها الشهيرة “غابت شمس الحق” والتي باتت أشبه بنشيد وطني يردده الكبار والصغار، إزاء أعنف الغارات الإسرائيلية التي تفتك بأرضه وأهله حيث أعادت نشر مقطع فيديو على موقع “إنستغرام” تضمن مقتطفاً من حفلها الغنائي الذي أحيته في مدينة صور منذ سنوات وأنشدت فيه أغنيتها.

وأرفقت جوليا الفيديو بتعليق مقتضب ينم عن مدى محبتها للجنوب قائلة: “يا حبيبي يا جنوب. يا حبيبي يا لبنان”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع جوليا التي ضخت في نفوسهم نبضات من الثورة والعنفوان، فانهالت التعليقات التي شددت على ضرورة وقف الحرب وإحلال السلام، آملة بعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم في كل من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية بعد النصر.

يذكر أن هذا الحفل الضخم الذي أحيته جوليا كان على مسرح المدرج الروماني في صور، حيث صدح صوتها في حينه بأجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تحاكي الوطن والحب والثورة والمقاومة والقضايا العربية وسط حشد جماهيري لافت تجاوز الـ13 ألف يتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رندة بري وعدد من الوزراء والنواب.

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  1. يقول ابو علي / الاردن:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 11:54 ص

    تحية إلى الفنانة جوليا بطرس الرائعة العظيمة ، تحية إلى زهرة الحرية

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  2. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 4:28 م

    كل الحب للفنانة الرائعة المحترمة جوليا بطرس

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