جومانا مراد: فلسطين قضية الأحرار

القاهرة ـ «القدس العربي»: ربطت الفنانة السورية جومانا مراد على ما يحدث الآن من تهجير للشعب الفلسطيني في غزة، بما حصل تماما في المرة الأولى حيتما قام الكيان الإسرائيلي بتهجيرهم من أراضيهم، مُستشهدة بمشاهد من عام 1948.

ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، يجمع بين مشاهد تهجير الفلسطينيين الآن وفي عام 1948، وكتبت: «سيشهد التاريخ أن الشعب الفلسطيني يقبع تحت أطول احتلال على مر التاريخ في العصر الحديث، وأنه بعد أن تم تهجيرهم من أرضهم منذ 75 سنة، يُهجر مرةً ثانية في عام 2023».

وأضافت: «الكيان الغاصب الإسرائيلي المُحتل، يرتكب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي نفسها ضد أطفال ونساء الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي وبريطاني وفرنسي وألماني، هذه دول تدعي العدالة والقانون والديمقراطية والحرية، وهي ليس لها علاقة بأبسط مقوماتها، ولكن بفضل اللَّه ثم هذا الشعب المقاوم، الذي أصبحت قضيته هي قضية الأحرار حول العالم كله».