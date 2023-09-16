جونسون آند جونسون تكشف عن شعار جديد بعد 135 عاما- (صور)

واشنطن: في تحول مهم بعيدا عن الشعار الأيقوني المستمر منذ 135 عاما، كشفت شركة جونسون آند جونسون عن شعار جديد للشركة.

ويجري استبدال التوقيع التقليدي المكتوب بخط يدوي متصل، الذي يذكر بخط يد المؤسس المشارك جيمس وود جونسون، بخط عصري مع تحويل الشركة تركيزها نحو الأجهزة الطبية والأدوية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع تغير شعار الشركة، قد لا يلاحظ المستهلكون الفارق على الفور. سوف يستمر الشعار المكتوب بالخط اليدوي في الظهور على منتجات مألوفة للمستهلك مثل الضمادات ودواء تايلينول.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب انفصال جونسون آند جونسون مؤخرا إلى كيانين منفصلين، أحدهما يركز على الأجهزة الطبية والأدوية، بينما يركز الأخر على المنتجات الصحية ويعمل تحت اسم “كينفو”.

(د ب أ)