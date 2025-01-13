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“جونسون أند جونسون” تبحث شراء “إنترا سليولار ثيرابيز” للأدوية الحيوية

13 - يناير - 2025

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نيوبرانسويك (أمريكا): قالت مصادر مطلعة إن شركة الأدوية الأمريكية “جونسون أند جونسون” تجري محادثات للاستحواذ على شركة تكنولوجيا الأدوية الحيوية “إنترا سليولار ثيرابيز” التي تركز على علاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الأسبوع الحالي. ومع استمرار المحادثات فقد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وقد تظهر عروض استحواذ أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة “إنترا سليولار ثيرابيز” في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية حوالي 10 مليارات دولار، حيث جرى تداول سهمها بسعر 94,87 دولارا بزيادة قدرها 12,31 دولارا أي بنسبة 14,91% خلال يوم واحد.

(د ب أ)

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