جونسون يخضع لاستجواب لمدة يومين بشأن تعامله مع كورونا

لندن: من المقرر أن يخضع رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، بوريس جونسون، لبداية استجواب لمدة يومين بشأن طريقة تعامله مع مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث سيمثل أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا “كوفيد-19” في المملكة المتحدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء السابق، حذف رسائل على تطبيق “واتس اب”، بعد أن تبين أنه لم يتمكن من تزويد التحقيقات بأي اتصالات خلال الفترة من شباط/ فبراير وحتى حزيران/ يونيو من عام 2020.

ومن المتوقع أن يؤدي ظهور جونسون المرتقب، إلى إقراره بارتكاب حكومته لأخطاء خلال تعاملها مع مكافحة الفيروس المميت، إلا أنه يصر على أن قرارات الحكومة أنقذت الأرواح في نهاية الأمر.

ووفقا للتقارير، سوف يصر جونسون أيضا على أنه اتبع نصائح الخبراء ولم يفرض إغلاقا في البلاد بسرعة أكبر من اللازم.

(د ب أ)