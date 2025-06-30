جون أفريك: الأجواء الأفريقية.. الخطوط الملكية المغربية تسرّع وتيرتها والخطوط الجزائرية تعدّل مسارها

باريس- “القدس العربي”:

قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إنه في الوقت الذي تعزز فيه الخطوط الملكية المغربية استراتيجيتها التوسعية في القارة الأفريقية، تعيد الخطوط الجوية الجزائرية توجيه خارطة طريقها، متأثرة بالتوترات الدبلوماسية ولكن مدفوعة بإرادة سياسية متجددة.

فتح خطوط جديدة، تطوير المحاور الجوية، اقتناء طائرات جديدة… تواصل شركتا الطيران المغاربيتان الأكثر نشاطًا في القارة الأفريقية مسارهما، كلٌ بحسب إمكانياتها وقيودها. فرغم أن المقارنة المباشرة تظل غير متكافئة، حيث تتمتع الخطوط الملكية المغربية بقاعدة مالية أقوى وحضور أعمق في أفريقيا جنوب الصحراء، فإن تطور الخطوط الجوية الجزائرية، وإن كان أكثر حذرا، إلا أنه أصبح الآن مدعومًا بمشروع سياسي واضح، مما يستحق المتابعة، كما تقول مجلة جون أفريك.

فهاتان الشركتان تمثلان أدوات نفوذ لكل من المغرب والجزائر، وتُجسّدان استراتيجيتين دبلوماسيتين مختلفتين، هدفهما المشترك هو أن تكونا سفيرتين للرباط والجزائر على حد سواء.

فالمغرب، الذي يستند إلى شبكته القنصلية واستثماراته في أفريقيا جنوب الصحراء، يرى في الخطوط الملكية امتدادًا لقوته الناعمة، بينما تعوّل الجزائر على الخطوط الجوية الجزائرية لاستعادة روابطها مع جنوب القارة، تضيف المجلة الفرنسية.

تعد الخطوط الملكية المغربية ثاني أكبر شركة طيران في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية الإثيوبية، وحققت رقم أعمال بلغ 1.7 مليار دولار عام 2024، حسب تصنيف مجلة جون أفريك لأفضل 500 شركة أفريقية.

تغطي الخطوط المغربية 89 وجهة، منها 28 في دول أفريقية. بالمقابل، سجلت الخطوط الجوية الجزائرية رقم أعمال بلغ 394 مليون دولار عام 2022، وتخدم 81 وجهة، من بينها ما بين 25 و42 في أفريقيا، حسب الفترات، توضّح مجلة جون أفريك.

“مضاعفة الأسطول أربع مرات”

منذ 2016، يقود الشركة المغربية عبد الحميد عدو، وتخطط الشركة لتعزيز حضورها في القارة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم عام 2030. وتؤكد الخطوط الملكية المغربية لمجلّة جون أفريك أن “التحدي بالنسبة للشركة الوطنية هو أن تكون قادرة على تلبية متطلبات حدث بهذا الحجم، خدمة لإشعاع الثروة السياحية والنمو السوسيو-اقتصادي للمملكة”.

وقد تم اختيارها كشريك نقل رسمي لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتخطط لزيادة أسطولها من 50 إلى 130 طائرة (معظمها من طراز بوينغ 737 و787، بالإضافة إلى إمبراير 190) بحلول كأس العالم. وسيتم إدخال نحو عشر طائرات جديدة هذا العام.

الهدف هو: “مضاعفة الأسطول أربع مرات وفتح خطوط جديدة للرحلات المتوسطة وطويلة المدى [12 وجهة أفريقية جديدة، من بينها نجامينا والخرطوم وكيغالي]. وعمليا، من المتوقع أن تضم الشركة 200 طائرة بحلول عام 2037 وتنقل نحو 32 مليون مسافر سنويًا”.

أما الخطوط الجوية الجزائرية، التي لم تستجب لاستفسارات مجلة جون أفريك، وفق المجلة الفرنسية، فيقودها منذ شهر فبراير 2024، حمزة بن حمودة، وقد بدأت مؤخرًا حملة لتوسيع شبكتها الأفريقية. واعتُبر انسحاب الخطوط الجوية الفرنسية من منطقة الساحل فرصة سانحة.

لكن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، وما نتج عنها من حظر على الطيران، أبطأت الاندفاعة نحو غرب أفريقيا. ويذكر رومان إيكوتو، مدير منطقة أفريقيا في منظمة الطيران المدني الدولي (OACI): “هذا النوع من التوترات أجبر الخطوط الجوية الجزائرية على إعادة رسم مساراتها للوصول إلى العواصم التي كانت تُخدم سابقًا عبر مالي”.

ووجهت الشركة اهتمامها نحو منطقة “سيماك”، مع الإعلان عن خطوط جديدة نحو الغابون وتشاد، وأيضًا نحو إثيوبيا وزنجبار. وتعيد الشركة، التي تشغل 56 طائرة (ATR 72، وبوينغ 737، وإيرباص A330) ولديها 16 طائرة تحت الطلب، توجيه نموها نحو أفريقيا الوسطى والشرقية.

تعزيز الخطوط الداخلية

رغم الصعوبات في منطقة الساحل، فمن المتوقع أن تركز الخطوط الجوية الجزائرية على توسعها الدولي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون. وقد أعلنت الحكومة في 8 مايو 2025 أمام البرلمان الجزائري، عن إنشاء شركة طيران جديدة مخصصة للرحلات الداخلية، على أن تتولى تغطية ولايات الجنوب الجزائري. وبعد أسبوعين من هذا الإعلان، تم حل شركة طيران الطاسيلي، التابعة لسوناطراك، وتم نقل أصولها إلى هذه الكيان المستقبلي.

وفي ذات السياق، ومن خلال إعادة تعريف أهداف الخطوط الجوية الجزائرية، تأمل الحكومة في أن تجعل من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، نقطة عبور محورية للسفر من وإلى القارة الأفريقية. وفي واحدة من مقابلاته النادرة، صرّح حمزة بن حمودة في شهر أبريل الماضي لموقع Afrik.com، بأن موقع الجزائر بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا يمنحها قدرة على ضمان ربط مثالي لحركة المسافرين الأفارقة، وهي “ميزة تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استغلالها بالكامل في استراتيجيتها للنمو”.

من جهتها، تتابع مجلة جون أفريك، تركز الخطوط الملكية المغربية، رغم توسعها الدولي، على تطوير الخطوط الداخلية. وتقوم استراتيجيتها للفترة 2023-2037 على تعزيز دور مطارات مراكش والداخلة والرباط وأكادير وطنجة، لاستقبال الرحلات الدولية ودعم مركز الدار البيضاء.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بوابة المغرب الرئيسية، أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

لعبة التحالفات

واعتبرت مجلة جون أفريك أن هذه الاستثمارات تتجاوز مجرد الاستعداد للفعاليات الكبرى المقبلة. فمنذ عام 2020، تستفيد الخطوط الملكية المغربية من عضويتها في تحالف “ون وورلد” (Oneworld)، الذي يضم 15 شركة طيران دولية، ما يتيح لها الوصول إلى نحو 900 وجهة من خلال مشاركة الرموز مع شركات مثل الخطوط القطرية وإيبيريا.

بهذا الشكل، يمكن للشركة تقديم رحلات نحو وجهات لا تخدمها مباشرة، دون زيادة في تكاليفها التشغيلية. كما توسع الخطوط الملكية شبكتها الأفريقية عبر اتفاقيات ثنائية مع الخطوط السنغالية والخطوط الموريتانية.

أما الخطوط الجوية الجزائرية، فما تزال تعمل بشكل مستقل، دون انضمام إلى تحالف عالمي. وتهدف الشركة إلى “ربط أفريقيا بأقصى قدر ممكن بأوروبا، وأمريكا، وآسيا، والشرق الأوسط، عبر رحلات مباشرة”، حسب ما صرّحت به إحدى المسؤولات في الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية (APS).

مع ذلك، فإنها تعقد اتفاقيات ثنائية لمشاركة الرموز، لاسيما مع الخطوط الجوية التركية، بهدف منح ركابها إمكانية أوسع للوصول إلى أوروبا وآسيا، بينما تعتمد الخطوط التركية على خبرة شريكتها الجزائرية في أفريقيا.