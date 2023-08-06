“جون أفريك”: المغرب قِبلة المشاهير هذا العام

الرباط- “القدس العربي”: كشفت أسبوعية “جون أفريك” أن عددا من مشاهير السياسة والفن والإعلام العالميين اختاروا المغرب كوجهة سياحية مفضلة لديهم هذا العام، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونجمة التلفزيون الأمريكي أوبرا وينفري وأميرة سعودية.

وأشارت إلى أن العطلة العائلية الخاصة لسانشيز في مراكش أدت إلى سجال قوي في إسبانيا، لا سيما من لدن خصومه السياسيين، ميغيل تيلادو نائب أمين حزب الشعب، وسانتياغو أباسكال زعيم حزب فوكس.

وأفادت أنه في غضون أيام قليلة، سيواصل الزعيم الإسباني بيدرو سانشيز وعائلته إقامتهم في شمال المغرب، تحديدا في تطوان، ثم في الفنيدق، حيث يقضي العاهل المغربي محمد السادس عادة عطلاته.

وتساءلت “جون أفريك” قائلة هل نتوقع لقاء خاصا؟ لتجيب “يصعب تأكيد ذلك أو نفيه، لكن الوجهة التي اختارها سانشيز تشهد على رغبته في إظهار قرب معين من الرباط”.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية ذاتها أن مدينة طنجة تعدّ الوجهة المفضلة لآل سعود، حيث تقضي أميرة سعودية الصيف في هذه المدينة الواقعة شمال المغرب التي تتردد عليها منذ الطفولة. ويتعلق الأمر بالأميرة لالة حصة، ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (من زواجه الأول).

وكانت “جوهرة المضيق”- مثلما يطلق على هذه المدينةـ مكانًا لقضاء إجازة الملك فهد (الذي توفي عام 2005)، وما تزال الوجهة المفضلة للملك سلمان الذي يمتلك قصرا يطل على حافة المحيط الأطلسي.

طنجة هي أيضًا قِبلة الممثلة الفرنسية/ الأمريكية أرييل دومباسل، زوجة مصمم الأزياء الشهير برنار هنري ليفي، حيث يتوفران على إقامة فاخرة تطل من مرتفعات “القصبة” على مضيق جبل طارق، وتنقل الممثلة المذكورة لمعجبيها لقطات ومشاهد انطلاقا من حديقتها الغناء. في غضون ذلك، استمتع المصمم البريطاني جاسبر كونران من الإقامة في فيلا “مبروكة”- المنزل السابق لإيف سان لوران- قبل أن يسافر إلى إسبانيا، إلى مدينة عربية أندلسية أخرى: إشبيلية.

واستقطبت مراكش كذلك عددا من نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، محور نادي ليفربول، الذي اختار الاحتفال بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في المدينة نفسها يوم 15 حزيران/ يونيو. وبعد أيام قلائل، جاء دور كيليان مبابي (من نادي باريس سان جيرمان) وعثمان ديمبيلي (من نادي برشلونة الذي على وشك الانضمام إلى باريس سان جيرمان) وإدواردو كامافينجا (ريال مدريد) ودايوت أوبيكانو (بايرن ميونيخ).

وذكرت “جون أفريك” أيضا أن كيليان مبابي، الذي زار مراكش عدة مرات مع صديقه المقرب، الإسباني المغربي أشرف حكيمي (أيضًا في باريس سان جيرمان)، شوهد في افتتاح متجر للساعات الفاخرة.

رياضي آخر من الطراز العالمي زار مراكش هو الأمريكي مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة، الذي استمتع بها قبل موجة الحرارة الشديدة، وأثنى على متحف “دار الباشا”.

و”يبدو أيضًا أن الإقامة في مراكش تصلح القلوب المحطمة”، كما كتبت أسبوعية “جون أفريك” مشيرة إلى أن المغنية الشهيرة شاكيرا هرعت إلى هناك، في بداية العام، بحثا عن السكينة، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه. كما استقبلت “المدينة الحمراء” إيرينا شايك، الممثلة وعارضة الأزياء، حيث أمضت عطلتها خلال النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو.

في الوقت نفسه، استمعت نجمة الشاشة الأمريكية الصغيرة، أوبرا وينفري، بقضاء يومين في مراكش، حيث زارت “سوق السمارين” ورقصت على إيقاع “الدقة المراكشية”، ونشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن “إعجابها” للثقافة المغربية.

وفي مراكش أيضًا، حرصت الممثلة الفرنسية لورا سميت، ابنة الممثلة ناتالي باي والفنان الراحل وجوني هاليداي، على الاستفادة الصالات الرياضية بالمدينة، حيث ضاعفت الحصص المكثفة، وشاركت تلك اللحظات مع جمهورها على حسابها على إنستغرام، مع رمز تعبيري على شكل قلب ورمز تعبيري للعَلم المغربي.

مشاهير آخرون كانوا أكثر ميلا إلى المغامرة، مثل نجم بوليوود مالافيكا موهانان، الذي بعد زيارة فاس ومراكش، وتسلق جبل توبقال (4167 م). كما فضل الممثلة الأمريكية ميغان جود وزوجها الممثل جوناثان ماجورز قضاء عطلتهما في العاصمة الروحية للمغرب فاس، حيث زارا أكبر متجر للخزف والزليج، مما لا شك فيه أنه سيكون مصدر إلهام لـ”ديكور” لأحد أعمالهما المقبلة، تكتب “جون أفريك”.