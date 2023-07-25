جون أفريك: عندما وعد بوتفليقة بـ”فتح سفارة جزائرية في تل أبيب وأوشك على التقارب مع المغرب”

باريس- “القدس العربي”:

بينما اعترفت إسرائيل لتوها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في قرار وصفته الدبلوماسية الجزائرية بأنه يعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.”، عادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير أعده الصحافي الجزائري فريد عليلات إلى حدث اعتبرت أنه كان من الممكن أن يغير وجه العلاقات الإسرائيلية العربية في عام 1999.

وبحسب الكاتب ففي عام 1999 أوشكت العلاقات الجزائرية المغربية أن تشهد تقارباً حقيقاً، ولكن أيضا العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. وأن كل شيء في أبريل/ نيسان من ذلك العام، مع وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة في الجزائر.

وبحسب التقرير فهذا التغيير، اعتبر العاهل المغربي حينها، الملك الراحل الحسن الثاني، أنه يعد فرصة حقيقية لتسوية قضية الصحراء الغربية، التي تسمم العلاقات بين الرباط والجزائر، بشكل نهائي؛ لاسيما أن الرئيس الجديد (بوتفليقة) – وهو من مواليد مدينة وجدة المغربية عام 1937 وعاش هناك حتى رحيله إلى الجزائر بعد الاستقلال في يوليو/تموز 1962- حين كان وزيرا للخارجية الجزائرية، لم يكن في الحقيقة غير مؤيد لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية هذا الصراع المستمر منذ عام 1975.

Alors qu’#Israël vient de reconnaître la souveraineté du #Maroc sur le #Sahara et que Benyamin #Netanyahou est invité en visite officielle au #Maroc, Jeune Afrique revient sur un évènement qui, en 1999, aurait pu changer la physionomie de… https://t.co/hkjkoDpwUb — Jeune Afrique (@jeune_afrique) July 24, 2023

ويذكر الكاتب أنه بعد أن أصبح رئيسًا، لم يخف بوتفليقة رغبته في لعب دور قيادي في هذا الملف. فقد تباهي أمام دبلوماسيين جزائريين، في مايو/ أيار 1999، بعد أقل من شهرين من انتخابه، قائلاً: “سترون أنني سأكون قد حسمت مسألة الصحراء الغربية في غضون ستة أشهر”. وأضاف أنه بعد أيام قليلة من ذلك، في 21 يونيو/ حزيران على وجه التحديد، استقبل بوتفليقة إدريس البصري، وزير الداخلية المغربي آنذاك وأحد المقربين من الحسن الثاني، وكان على جدول الأعمال: تسوية نزاع الصحراء الغربية، وإعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ أغسطس/ آب 1994، وتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. وتم التفاهم على لقاء بين الرئيس الجزائري والعاهل المغربي في شهر يوليو/ تموز عام 1999.

وقال الكاتب إنه بدا أن ساعة المصالحة بين البلدين والشعبين دقت أخيراً، لكن القدر سيقرر خلاف ذلك، ففي يوم الجمعة 23 يوليو/ تموز 1999، توفي الحسن الثاني بالرباط بعد ثمانية وثلاثين عاما من الحكم، تاركاً الحكم لولي عهده ابنه الأكبر محمد السادس.

وأضاف أن اختفاء الحسن الثاني أدى إلى إغراق بوتفليقة في مأزق، حيث أصدر، بعد وقت قصير من إعلان وفاة الحسن الثاني، أعلن بوتفليقة قرارًا بالحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام قبل توجهه إلى الرباط لحضور الجنازة المقررة يوم الأحد 25 يوليو/ تموز عام 1999. وعلى هامش هذه الجنازة، حصل حدث غير مسبوق أمام الكاميرات والمصورين، قيل لاحقًا إنه لم يكن مخططاً له.

وزعم الكاتب أنه بينما كان على متن الطائرة متوجها ً إلى الرباط، أُبلغ عبد العزيز بوتفليقة من قبل أحد أفراد طاقمه بأن المغاربة يريدونه أن يلتقي برئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك (تم انتخابه يوم يوليو/ تموز عام 1999)، والذي وصل المغرب هو الآخر لحضور جنازة الراحل الحسن الثاني. فلم يبد بوتفليقة أي اعتراض على مصافحة الزعيم الإسرائيلي.. وأضاف أن الرئيس الجزائري، الجديد وقتها، كان يكرر مرارًا أنه موجود لكسر التابوهات (المحرمات)، وأنه سيكون وسيظل رجل جميع المصالحات وأنه لا يخاف من أي شيء أو أي شخص.

بحسب الكاتب أنه في القصر الملكي بالرباط، قبل انطلاق موكب الجنازة، تقدم الرئيس الجزائري بخطوة حازمة نحو إيهود باراك ليصافحه بحرارة. وقال له هذا الأخير: “إذن، سيدي الرئيس، ألا تنضمون إلى عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل تطبيع علاقاتنا؟” فرد بوتفليقة: “اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني وسأفتح أكبر سفارة هناك في تل أبيب”. ويتابع: “إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، فأنا على استعداد تام”. وأن المبادلات استغرقت بينهما سبع دقائق، في سابقة من نوعها.

ويؤكد التقرير أنه من المسلم به أنه تم إجراء اتصالات سرية في الماضي بين مسؤولين جزائريين وإسرائيليين، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصافح فيها رئيس جزائري أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قادوا القوات خلال الحربين العربيتين الإسرائيليتين اللتين شارك فيهما جنود جزائريون. لكن بوتفليقة الذي كان قد حذر من أنه لن يكون مثل أسلافه، أوفى بوعوده، عندما خرق أحد المحرمات، يوم الأحد 25 يوليو عام 1999 في الرباط: التحدث مع زعيم إسرائيلي ووعده بفتح سفارة جزائرية في تل أبيب في حالة اعتراف إسرائيل بدولة للفلسطينيين.

وبحسب التقرير فخلال إحدى زياراته إلى باريس إبان فترة ولايته الرئاسية الأولى، التقى بوتفليقة سراً مع رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية وقتها شيمون بيريز. وذلك من خلال جرّاح فرنسي إسرائيلي بارز مقيم في فرنسا. لكن اليوم وبعد أربعة وعشرين عامًا ، فإن مثل هذا الاجتماع بين زعيم جزائري ومسؤول إسرائيلي يبدو مستحيلاً ولا يمكن تصوره. تمامًا مثل المفاوضات بين المغرب والجزائر بهدف تسوية مسألة الصحراء الغربية.