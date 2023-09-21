جون أفريك: فرار سعيدة نغزة من الجزائر بزعم “تلقيها تهديدات”

لندن- “القدس العربي”:

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات، قد “فرّت من الجزائر”، وزعمت “تلقيها تهديدات”، وذلك بعد الرسالة التي وجهتها للرئيس عبد المجيد تبون، واشتكت فيها من “المطاردة التي يتعرض لها رجال الأعمال”. وانتشرت على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن نغزة “فرت إلى فرنسا”.

وكانت نغزة تعرضت لهجوم حاد من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بسبب الرسالة، وردت نغزة بعدها على مدير الوكالة بتسجيل اعتبر صادما، وأثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. وقد اعتذرت نغزة لاحقا في منشور على صفحتها على فيسبوك على ما جاء في التسجيل.

وفي تقريرها، الذي يروي خلفيات قرار الرئيس تبون تجميد عمل اللجنة الوزارية التي كانت تسلّط غرامات على رجال الأعمال، ذكرت المجلة أن رسالة نغزة كانت المفجر لحالة الغضب التي سادت أوساط الأعمال في الجزائر بسبب عمل هذه اللجنة الوزارة التي كانت تطبق عليهم غرامات قاسية دون أن يكون لهم الحق للاعتراض.

غير أن اللافت أن قرار الإلغاء أعلنه كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ـ(وهو أبرز تنظيم لأرباب العمل محاور للسلطات حاليا)ـ الذي كان استقبله الرئيس تبون مع وفد من المجلس في الرئاسة بعد رسالة نغزة. وكانت الأخيرة هاجمت مجلس التجديد في رسالتها.

وقد فجّرت الرسالة التي وجهتْها نغزة إلى الرئيس تبون لمطالبته برفع العراقيل على الاستثمار، غضب وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر في العادة عن التوجه الرسمي للسلطة.

وكتبت الوكالة مقالاً لقي تفاعلاً واسعاً، جاء فيه أن “نغزة خطّت نصاً بائداً ومتنكراً لكل الإصلاحات التي بادرت بها البلاد، منذ سنة 2020، من أجل تصويب مالية الدولة، تجنباً للوقوع بين أيدي صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في تعزيز الإنتاج الوطني لبلوغ قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2024/2023”.

واتهم المقال سعيدة نغزة بأنها “نصبت من نفسها ناطقاً رسمياً باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح “العصابة” (رجال الأعمال النافذين فترة الرئيس بوتفليقة) التي تفنّنت في سرقة أموال الشعب، والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير”.

واعتبرت الوكالة أن “هذه الرسالة التي تحن للنظام القديم تنبض بنوايا مؤلفيها الحقيقيين، من خلال سعيهم للإبقاء على الركود، كما أنها توضح في ذات الوقت عدم دراية مؤلفيها التام بالتحولات العميقة التي تشهدها الجزائر”.

وفي ردها على الوكالة اعتبرت نغزة أن “قراءة وكالة الأنباء لرسالتها كانت من منظور جد ضيق، وأنها تحليل ساذج وسطحي، يفتقر للاحترافية في التعامل مع الأفكار”. كما اتهمت الوكالة “بانتهاج أسلوب الكذب والشعبوية وتزوير الحقائق والأحداث التاريخية، بخصوص حنينها للفترة السابقة، قائلة إنها كانت لوحدها في مواجهة منظومة الفساد وعصابة الحكم خارج الأطر القانونية”.

وأبرزت أن “الرسالة الموجهة للرئيس فرضها علينا الواجبُ الوطني والخوف على المصلحة العليا للوطن على أمن واستقرار بلادنا، وليس السعي لمكاسب خاصة أو منفعة ذاتية”، مشيرة إلى أن “ما كتبته كان من واجب الإخلاص لله والوفاء للوطن والصدق مع المسؤول الأول للبلاد، وليس الكذب عليه وخداعه، لأننا وجدنا فيه الرجل الصادق في نواياه الملتزم بتنفيذ ما وعد به”، على حد تعبيرها.

وكانت سعيدة نغزة قد التقت الرئيس عبد المجيد تبون، منذ فترة، في إطار اللقاءات التشاورية التي كان يجريها مع الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية. واشتهرت هذه السيدة، خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس بوتفليقة، بدخولها في مواجهة مع علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، والذي كان شديد النفوذ، بحكم قربه من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل.