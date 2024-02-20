جون أفريك: في الساحل الأفريقي.. فرنسا تغادر والجزائر تتراجع والمغرب يتقدم

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “في الساحل.. فرنسا تغادر والجزائر تتراجع والمغرب يتقدم”، قالت مجلة “جون أفريك ” الفرنسية، في افتتاحيةٍ لمديرها الناشر الصحافي المعروف فرانسوا سودان، إنه بينما تستمر العلاقات بين المجالس العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في التدهور، ولكن أيضاً بين هذه المجالس والجزائر، فإن الرباط تضاعف مبادراتها من أجل كسب الرهان.

كان لصعود الأنظمة العسكرية السيادية في منطقة الساحل، وما تلا ذلك من تفكّك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تأثيرٌ على منطقة غرب أفريقيا .

فرانسوا سودان: تغذي إستراتيجيةٌ عقابية يرغب فيها ماكرون كراهية الأنظمة العسكرية لفرنسا، وتهدّد في النهاية العلاقات المستقبلية بين فرنسا ودول الساحل الثلاث بشكل خطير

فرنسا والجزائر تتعرّضان للتشهير من قبل المجلس العسكري الحاكم في باماكو وواغادوغو ونيامي. ومن ناحية أخرى، المغرب ذكيّ وانتهازي للغاية، وقد وصل إلى القمة على يد نفس زعماء منطقة الساحل. علاوة على ذلك؛ هناك تقاربٌ متزايد مع موسكو وأنقرة وأبوظبي. إذا لم تكن هذه إعادة توزيع كاملة ونهائية للبطاقات في لعبة لا يوجد فيها شيء ثابت، فهي ما تزال تتجه نحوها.

إستراتيجية ماكرون العقابية

واعتبر فرانسوا سودان أنه لا فائدة من العودة إلى الأدلة على تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل كما هو واضح للغاية. لقد قيل كل شيء تقريبًا عن سياسة شخصية وعاطفية أكثر منها عقلانية، وتتميز، كرد فعل على الانقلابات،

بإستراتيجية عقابية يرغب فيها إيمانويل ماكرون، الذي أصبح من الصعب الآن تمييز أهدافه. وتغذي إستراتيجيته كراهية الأنظمة العسكرية لفرنسا، وتهدّد في النهاية العلاقات المستقبلية بين فرنسا ودول الساحل الثلاث بشكل خطير.

وحتى لو كان ما يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الأزمة السنغالية التي انفتحت منذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية هي مسمار آخر دق في النعش، فلا يحتاج الأمر إلى رجل دين كبير للتنبؤ بتغير صورة فرنسا.

وإذا كانت المشاعر المعادية لفرنسا تتغذى أيضًا على ما يعتبره سكان منطقة الساحل بمثابة سياسة استياء تمارسها ضدهم القوة الاستعمارية السابقة، حيث يُمنع الطلاب والفنانون والعاملون الاقتصاديون الآن من الذهاب إلى فرنسا، فإن تآكل النفوذ الجزائري في المنطقة هو نموذج مختلف تماماً، بحسب فرانسوا سودان.

الجزائر، التي كانت معادية تاريخياً لأي وجود عسكري أجنبي- فرنسي بالدرجة الأولى- خارج حدودها المشتركة، التي يبلغ طولها 2300 كيلومتر تقريباً، مع مالي والنيجر، كانت مسبقاً بانتهاء عملية برخان وإغلاق القواعد الفرنسية. لكن قادتها لم يدركوا حقيقة أن الانسحاب الفرنسي كان مصحوباً بصعود سلطة الطغمات العسكرية السيادية، والمعادية قبل كل شيء للمجموعات العربية والطوارق المقربة تقليدياً، إن لم تكن عملاء، للعراب الجزائري، وفق فرانسوا سودان دائماً.

أخطاء تبون في التقييم

فبعد أن اعتادت الجزائر على فرض خياراتها على جيرانها المصابين بالشلل، بسبب قوتها العسكرية، وغير القادرين على الرد على موجات الطرد الجماعي لمواطنيهم، فوجئت الجزائر بهزيمة أنصارها في كيدال، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن ترد بطريقة خرقاء باستقبال لبعض المعارضين البارزين للمجلس العسكري المالي، ما فتح أزمة بين البلدين، يوضح فرانسوا سودان، معتبراً أن نفس الخطأ في التقدير في النيجر، حيث قوبلت محاولة التوسط لصالح الرئيس المخلوع محمد بازوم، التي لقيت استحساناً في قصر المرادية، بالرفض.

فاتفاقات السلام في الجزائر لعام 2015، التي تمثل حجر الزاوية في سياسة النفوذ التي تنتهجها الجزائر في منطقة الساحل، وأداة مميزة لتسليط الضوء على قوتها الناعمة، هي في حالة موت دماغي، وفق الكاتب، مضيفاً أن الأمر الأكثر إزعاجًا للرئيس عبد المجيد تبون هو بلا شك أن ما يسمح للمجالس العسكرية بالوقوف في وجهه ليس سوى وجود رجال ميليشيا فاغنر الروسية. وهو حضور لم ير صديقه بوتين أنه من المفيد التشاور معه بشأنه.

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منذ إقالة الخبير رمطان لعمامرة في مارس 2023، واستبداله بأحمد عطاف، تدفع الدبلوماسية الجزائرية نقداً ثمن إرهاق وظيفي معين وعجز واضح في الخيال.

وباسم البراغماتية، تحظى الترتيبات المحلية بالأسبقية على الرؤية طويلة الأجل، وتنغمس وسائل الإعلام القريبة من السلطة عن طيب خاطر في المؤامرة لتبرير النكسات التي عانت منها منطقة الساحل، يقول الكاتب.

ونظرًا لعدم تمكّنهم من تجريم فرنسا، فإنهم يرون يد الولايات المتحدة وإسرائيل، الراغبتين في معاقبة الجزائر على عدائها لاتفاقات أبراهام، ويد الإمارات العربية المتحدة، المشتبه في أنها تدعم ماليًا كلاً من المجالس العسكرية في منطقة الساحل، مثل دعمها لخليفة حفتر في ليبيا، و محمد دقلو المعروف باسم “حميدتي” في السودان. وهذان الأخيران لا يحظيان بتقدير كبير في الجزائر. خاصة أن الظل الطويل للشقيق المغربي العدو هو ما يعتقد القادة الجزائريون أنه وراء انتكاساتهم الدبلوماسية الإقليمية، وهو الجار المصمم على فرض نفسه في ما كان حتى الآن ساحتهم الخلفية. هل هم مخطئون تماماً؟ ربما لا، لأنه يبدو بوضوح أن انسحاب الجزائر من منطقة الساحل يتوافق مع هجوم دبلوماسي من قبل المغرب، وهذا ليس من قبيل الصدفة، يقول فرانسوا سودان.

العرض الجريء لمحمد السادس

وتابع فرانسوا سودان القول إن رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، لا يخفي ذلك عندما يقول: “حيث يرى الكثيرون مشاكل، يرى جلالة الملك فرصاً”، حسبما صرح به يوم 23 ديسمبر بمراكش، على هامش اجتماع مع نظرائه من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وممثل سام من تشاد. وقد تم في ختام اللقاء الإشادة بـ ”المبادرة الأخوية” لصاحب الجلالة، والتي أعقبتها الزيارة التي قام بها رئيس وزراء النيجر إلى الرباط، منتصف شهر فبراير الجاري.

واعتبر الكاتب أنه حتى لو كان العمل المطلوب لجعله حقيقة واقعة، من حيث الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، كبيراً جداً، فإن العرض المغربي تجاه هذه البُلدان غير الساحلية جريء وجذاب في نفس الوقت. ليس أقل من إعادة توجيه منافذها البحرية من موانئ خليج غينيا نحو المركز المستقبلي للداخلة الأطلسية بحيث لا تعتمد بعد الآن على أهواء وأمزجة وعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الغربية. فالمغرب، الذي امتنع، على عكس الشركاء “التاريخيين” (أو الشركاء السابقين) لما أصبح مؤخراً تحالف دول الساحل، عن إدانة الانقلابات، يستفيد من سمعته الطيبة في المنطقة.

رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة: حيث يرى الكثيرون مشاكل، يرى جلالة الملك فرصاً

وفي الوقت نفسه، فإن تأثيره ثقافيًا ودينيًا وإنسانيًا واقتصاديًا، واجه صعوبة في ترسيخ جذوره على المستويين الدبلوماسي والسياسي. وبالتالي، فإن الفرصة لاتخاذ هذه الخطوة، حتى لو على حساب الجزائر، اغتنمها محمد السادس مع التركيز الإضافي على الهدف الأساسي المتمثل في الاعتراف بمغربية الأقاليم الجنوبية. وستكون هناك قريباً قنصليات لمالي والنيجر وتشاد في الداخلة والعيون، فيما بوركينا فاسو لديها بالفعل قنصلياتها منذ عام 2020. الرباط تأمل ذلك بقدر ما تخافه الجزائر، يقول الكاتب.

وبينما تضطر الخطوط الجوية الفرنسية إلى إدارة التعليق المتكرر لرحلاتها إلى باماكو ونيامي وواغادوغو، فإن الخطوط الجوية الملكية المغربية لم توقف أبدًا رحلاتها من وإلى هذه العواصم الثلاث. لأن المغرب لا يستفيد من التوترات الجزائرية- الساحلية فحسب، بل يستفيد أيضاً من الفراغ الذي خلّفته فرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة “عن غير قصد”، وهذا في ظل برودة في العلاقات بين محمد السادس وإيمانويل ماكرون.

بالنسبة لأولئك المطلعين على لعبة الفيديو الشهيرة “توازن القوى”، فإن العملية التي يقوم بها المغرب في منطقة الساحل هي أكثر براعة، حيث يمكن للمملكة أن تلعب على المدى القصير دور المحاور بين المجالس العسكرية والدول الأوروبية و دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تحتفظ بعلاقات وثيقة معها- مثل ساحل العاج أو السنغال- والترويج لمشروع خط أنابيب الغاز الرئيسي بين نيجيريا والمغرب. ولكن لكي تظهر في برنامج دروس الجيوسياسة المتقدمة، فلا بد أن تذهب إلى ما هو أبعد من تأثير الإعلان، يقول فرانسوا سودان.