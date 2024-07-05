جون أفريك: في المغرب.. رفض التطبيع مع إسرائيل يتصاعد

باريس- “القدس العربي”:
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إنه في سياق انتقاد عام لدولة إسرائيل، تضاعفت في المملكة المغربية المظاهرات الحاشدة الداعمة للفلسطينيين والدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ففي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على سبيل المثال، خرج أكثر من 300 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بـ”تجريم التطبيع”، بمن فيهم الإسلاميون من حزب العدالة والتنمية، ومنظمة العدل والإحسان، وأيضا الناشطون اليساريون أو المتعاطفون معهم، والذين ينتمون أحيانا إلى الحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى أعضاء النقابات.
ولم يضعف هذا الاتجاه، الذي يؤثر على قطاعات مختلفة من المجتمع المغربي، في الأشهر الأخيرة. وعندما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شهر مايو الماضي، خلال مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، خريطة المغرب من دون الصحراء الغربية، لم تتأخر ردود الفعل الساخطة. فهل كان ذلك مؤشرا على تراجع دبلوماسية الدولة العبرية بشأن الاعتراف بالطابع المغربي لهذه المنطقة المتنازع عليها؟ تتساءل “جون أفريك”.
منذ بداية الحرب في غزة، كانت الرباط بالفعل تبحر على حبل مشدود: الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقاد الهجمات على المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، يمكن تفسير قضية الخريطة التي قدمها بنيامين نتنياهو على أنها استفزاز، لدرجة أن الكثيرين طرحوا السؤال: هل أظهرت السياسة الواقعية المغربية حدودها؟
وأخيراً، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “خطأ”، فسّرته باستخدام “خريطة قديمة للعالم العربي”. وفي المغرب، بالكاد هدأ الجدل.
وبعد مرور شهر، وبينما واصل البعض التكهن ببداية تدهور العلاقات بين البلدين، فإن إعلان الصحافة الإسرائيلية عن رسو السفينة INS Komemiyut، بين 6 و7 من شهر يونيو بميناء طنجة المتوسط، قد وضع حدا رسميا لذلك. وكانت هذه السفينة الحربية الإسرائيلية الجديدة التي يبلغ طولها 300 قدم تبحر من أحواض بناء السفن الأمريكية في باسكاغولا وتتجه إلى قاعدة حيفا البحرية، عندما اضطرت إلى التوقف في شمال المغرب للتزود بالوقود والطعام.
وصعّدت على الفور منظمتان مغربيتان غير حكوميتين مرتبطتان بتنسيق معظم المظاهرات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023: الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (FMSPCN) ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
وقالت FMSPCN إن “الحكومة المغربية تجاهلت تماما الرسالة المفتوحة المؤرخة في الأول من شهر يونيو، بشأن ضرورة تجنب استقبال السفن داخل المناطق الخاضعة للسيادة المغربية والتي يمكن أن تنقل متفجرات أو ذخائر أو أسلحة لجيش الاحتلال”. ردا على ذلك، بتنظيم اعتصام أمام محكمة الدار البيضاء من الشهر نفسه، ومسيرة في طنجة في 28 من شهر يونيو.
في ذلك الوقت، كانت المنظمة غير الحكومية تضع أنظارها على سفينة تجارية مدنية يابانية ترفع علم لوكسمبورغ قادمة من الهند، والتي كان من المقرر أن تقوم بتسليم الأسلحة إلى إسرائيل. ولم تتمكن وزارة الاقتصاد في لوكسمبورغ من تأكيد هذه المعلومات عندما استجوبها النواب اليساريون.
وفي التعليم العالي أيضاً، تتابع “جون أفريك” تم تعبئة العديد من النقابات، كما لو كانت صدى لرياح الاحتجاج التي هزت الجامعات الأمريكية في أبريل الماضي. من جانبه، أدخل الاتحاد الوطني للتعليم العالي ارتداء الكوفية خلال جلسات الامتحانات دعما لغزة. لكن قبل كل شيء، وضع مكتبه النقابي نفسه لصالح مقاطعة “جميع البرامج والشراكات المماثلة التي تنطوي على معاملات مع الكيان الصهيوني المجرم”، في إشارة واضحة إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الأكاديمي، الموقعة في 12 سبتمبر 2022، بين جامعة تطوان وجامعة حيفا.
وكان 600 أستاذ وعضو هيئة إدارية في الجامعة المغربية، وقّعوا في 31 مايو/ أيار الماضي، على عريضة طالبوا فيها “بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع جامعة حيفا ووقف أي شكل من أشكال التعاون مع كيان الاحتلال وكافة الأكاديميين”.
في الوقت نفسه، في 25 يونيو، وقّع 1256 طالبا وخريجا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث يدرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن حاليا، على عريضة مماثلة تطالب جامعتهم بقطع علاقاتها مع مختلف الكيانات الإسرائيلية.
سؤال.. هل السلطة الفلسطينية مع مغربية
الصحراء.. لا طبعا..
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سؤال.. هل حماس تساند المغرب في ملف
البوليساريو .. لا طبعا..
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اسئلة.. لوضع الأمور في نصابها.. ومصالح الدول..
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والمغاربة يعلمون… ومساندتهم لقصية فلسطين
هي مسألة مبدأ.. ولا ننتظر منها شيئا مقابلا.. لن
يأتي اصلا.. فمن أراد انتقاد تطبيع المغرب وجب
عليه تحديد موقفه واضحا مع مغربية الصحراء ..
كي يكون له حق الانتقاد … فللمغرب اراضي يدافع
عنها.. كما للفلسطينيين اراضي يدافعون عنها.. ولا
ترابية في حب الأوطان.. ومن غرابة الأمر أن
الأخوة في فلسطين ببراغماتية لا ينتقدون شيئا..
ويثمنون المساندة..
بل فقط الجيران … لحاجة في نفس يعقوب…
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هذا.. وأنا ضد التطبيع.. أرى اللوحة كاملة فقط..
تتمة.. أود أن أقول أن هناك اكراهات قوية جدا تحول دون
مساندة السلطة الفلسطينية وحماس أيضا لمغربية
الصحراء .. ومن الطبيعي أن يحددوا موقفهم وفق
المصالح العليا لقضية فلسطين… ونحن نتفهم
الأمر جيدا… وهم كذلك يتفهمون أمر المغرب
ومواقفه جيدا… لكن هناك من يريد أن يصبح
فلسطيني اكثر من الفلسطينيين.. من أجل حاجة في
نفس يعقوب… هذه تجارة واضحة.. فالشارع المغربي
مع فلسطين قلبا وقالبا.. والدولة لا تقمع أحدا لأن
مواقفها سياسية حسب اكراهات السياسة كما هي
الإكراهات أعلاه عند الأخوة في فلسطين… لأن الأصل
هو مساندة قضية فلسطين..
طرحت المانيا قانونا جديدا بتعلق بالجنسية مفاده ان كل حاصل جديد على الجنسية الألمانية يجب عليه الاقرار رسميا بوجود اسرائيل والالتزام بذلك.
ها نحن ننتظر لنرى موقف المهاجرين العرب المدافعين عن فلسطين والرافضين لاسرائيل والمتهافتين على المانيا.
كمغربي عايش منذ وعيه بهذه الحياة..انفعالات وتفاعلات المغاربة تجاه كل قضايا الأمة..وفي مقدمتها قضية فلسطين..التي قدم الشعب المغربي خيرة شبابه من اجلها..في سيناء والجولان.. والعمل الفدائي في فلسطين..ومنهم العقيد العلام..وابن حارتي يحيى الطنجاوي..والاختين البرادلي..وغيرهم الكثير…؛ أعرف جيداً أن أي مغربي لن يقبل بما لم يقبل به أهل فلسطين..سواء في الحرب أو السلم.. أو حتى فيمايسمى بالتطبيع..الذي لم يصل إليه المغرب في مستوى مكتب إتصال.. إلا بعد أن قطعت دول الجوار الفلسطيني وغيرها من فوق الطاولة أو من تحتها..مسافات طويلة..وعمرا زمنيا أطول…؛ وبالتالى فلن يكون المغرب..وتحت أي ظرف خاذلا لفلسطين..رغم كل ماواجهه من تلبيس وتدليس من طرف الشعاراتيين الذين..مكنوا لبني صهيون من أن يحتلوا أراضي بحجم دول..في ساعات معدودة.. تحت وقع البيانات الوهمية والشعارات الحماسية…؛ وفي هذه الظروف العسيرة التي يذبح فيها أهل غزة..وتمنع عنهم سبل الحياة والمقاومة…من طرف من يزايدون صباح مساء…كان المغرب مبادرا إلى كسر الحصار البري..مرتين..وهذا مما لانفتخر به لأنه من الواجبات..
هذا كذب المغاربة لا يربطون بين دعم فلسطين و عتراف بالاسراءيل ما دام السلطة فلسطين نفسها تعترف بهم هذه فقط طبخة فرنسية
الدول المحتلة عادة ما تتقارب وتتعاون فيما بينها. لاحظوا معي ان اسرائيل تتلقى الدعم من الدول صاحبة التاريخ الكولونيالي: بريطانيا، وفرنسا، والمانيا، وامريكا الخ، وتتلقى الدعم والمساندة من الدول التي تقمع الشعوب وتنكر حق تقرير المصير.
التعاون الحقيقي يكون بين الكيانات التي صنعها الإستعمار…ورسم لها حدودا..وهي معادية للوحدة بشكل متطرف..ولذلك قام النتن ياهو بتعمد إلقاء كلمة في ندوة صحفية…وخلفه خريطة العالم العربي…وبين المغرب وصحراءه..خط فاصل..وهي نفس الخريطة التي كان يصر عليها جون لويس صاحب مشروع إعادة تجزيىء الوطن العربي…وجون بولتون المخطط الرئيسي لتدمير واحتلال العراق وتهويد القدس…
هنا تُصنع الصواريخ في ورشات الحدادة
هنا العقول التي انتجت طائرات بدون طيار
هنا الجعبري صار صاروخاً
ومن هنا عاد غسان كنفاني إلى حيفا
مساءُ الخير هنا غزة
هنا القصيدة العربية التي تدور على وزن الدم لا على اوزان الخليل
لهذا لا تستسيغها آذان حكام العرب
هنا الفقه الذي لا يعرف شيئا عن عبادة ولي الأمر !!!
فاعبدوا عجولكم عجلا عجلا
اما غزة فقد اختارت أن تعبد ربها
وهي لا تسألكم في أمر دينها ودنياها شيئاً
فقط لا تقفوا بينها وبين الصهاينة
د٠ميادة الحسن
مساءُ الخير هنا غزة
هنا شِعَبُ أبي طالب
يحاصرها اليهود من كل الجهات
” والأعراب أشد كفراً ونفاقا ”
وسوسوا لها لتأكل من شجرة الذل
لكنها قررت أن تجوع ولا تعرى
وردّتْ عليهم ملكا ملكا وأميرا أميرا
إن ملككم سيبلى!
مساءُ الخير هنا غزة …
هنا غزوة الخندق
الأعراب واليهود جاؤوا صفا
وقالت لهم قناة العربية :
” إن الناس قد جمعوا لكم “!
” فزادهم إيمانا ”
مساءُ الخير هنا غزة
هنا قبر هاشم جد النبيّ يشهد أن القوم مثلكم عربا
هنا الشافعيّ يشهد أن القوم مثلكم على دين محمد
هنا الياسين مشلول وصل قبل الأصحاء إلى الجنة
هنا الرنتيسي مات ولم تمت النبوءة
ووصلت الصواريخ إلى حيفا
هنا أبو عبيدة يصدقوه في تل أبيب أكثر مما يصدقون أفخاي أدرعي
تبا. وهل هذا الأمر يطرح للنقاش أصلا. نحن نجتمع مدني، أعيننا من إخواننا الذين يذبحون.