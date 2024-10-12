جون أفريك: قضية الصحراء وراء مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي.. فأي تداعيات لذلك؟

باريس- “القدس العربي”:
تحت عنوان: “وراء مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي.. قضية الصحراء الغربية الشائكة”، توقفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عند خطوة الجزائر الأخيرة باستبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، كما كشفت عن ذلك رويترز، وقالت “جون أفريك” إنه تم تأكيد هذه المعلومات من قبل “خبير جيد في هذا القطاع”.
ووصفت “جون أفريك” الخطوة الجزائرية بـ“الإجراء الاقتصادي لإظهار السخط السياسي”، مشيرة إلى ما كشفته “رويترز” من أنه خلال العملية، التي تضمنت شراء حوالي 500 ألف طن من القمح، لم يقم الديوان الجزائري المهني للحبوب، وهو هيئة عامة تدير الواردات، بدعوة المشغلين الفرنسيين، بينما طلب من الموردين من جنسيات أخرى عدم القيام بذلك، لتقديم الحبوب من أصل ثلاثي الألوان.
وتابعت “جون أفريك” القول إنه إذا كان الديوان الجزائري المهني للحبوب لم يوضح قراره، فإن التجار المطلعين على السوق الجزائرية يسلطون الضوء عليه: إنه قرار اقتصادي لإظهار معارضة الجزائر السياسية لدعم فرنسا للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
فقد تسبب الدعم الفرنسي للحل المغربي، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في نهاية يوليو/تموز الماضي من خلال رسالة من إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، في تجدد التوتر بين باريس والجزائر، وهو توتر جديد في تاريخ العلاقات الثنائية المعقدة بين البلدين، تُذكِّر “جون أفريك”.
“القمح ليس المنتج الوحيد المتأثر. كما تم حظر واردات البذور والماشية من فرنسا”، كما تنقل “جون أفريك” عن مصدر لم تذكر اسمه.
إلا أن الإجراء الانتقامي الذي يستهدف القمح الفرنسي ليس له سوى نطاق محدود، حيث إن القرار الجزائري يأتي في سياق انخفاض الحصاد الفرنسي بسبب هطول الأمطار، توضّح “جون أفريك”.
ومضت “جون أفريك” موضّحة أن فرنسا، التي عانت من انخفاض المساحات المزروعة بنسبة %30، أنتجت حوالي 25 مليون طن في عام 2024، مقارنة بحوالي 35 مليون طن في عام 2023. وبالتالي، فإن لديها نصف كمية الحبوب التي يمكن تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق: حوالي 4.5 مليون طن عام 2024 مقارنة بأكثر من 9 ملايين طن عام 2023.
وتنقل “جون أفريك” نقلاً عن مصدرها الجزائري، الذي لم تذكر اسمه، قوله: “إذا لم يتمكن الفرنسيون من الوصول إلى السوق الجزائرية، فسيظلون قادرين على البيع للمغرب ومصر وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وربما الصين”.
في نهاية المطاف – تتابع “جون أفريك”- من المفترض أن يُعزز قرار الجزائر الاتجاه الذي بدأ في السنوات الأخيرة: تحويل الحبوب ثلاثية الألوان لصالح القمح الروسي، وهي الحركة التي تم تنفيذها كجزء من استراتيجية لتنويع مصادر إمداداتها.
فالجزائر، وهي مستهلكة كبيرة للقمح اللين، يتعين عليها أن تستورد ما بين 5 و6 ملايين طن سنويا لتغطية احتياجاتها. وفي حين رسخت روسيا مكانتها كأكبر منتج للحبوب في العالم، أصبحت موسكو تدريجيا موردا رئيسيا للجزائر، حيث تقدم القمح الأكثر تنافسية في السوق، والذي يباع حاليا بسعر أقل بـ 20 دولارا للطن من المنتج الفرنسي.
بدأت مجلة “جون أفريك” لسان حال فرنسا الرسمية تتألم و تتوجع و تصيح …ألم يقل وزير ااخارجية الجزائري أن الجزائر ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يرقى إلى أفعال فرنسا التهجمية تجاه الجزائر!! ألم يؤكد الرئيس تبون أنه لن ينحي أبدا أمام السمسن الفرنسي و أن الجزائر لن تتردد في اتخاذ إجراءات بشمل تصاعدي بما يضمن مصالحها و يحفظ سيادتها!! ألم تقم فرنسا ووأبواقها الإعلامية الدنيا ولم تقعدها فقط لأن منتوج المرجان الجزائري نافس يقوة أعتى المنتوجات في فرنسا لشركة نوتيلا مما أدى إلى منع استيراد المرجان الجزائرية إلى خرنسا؟ …مع عمي تبون “السن بالسن والبادئ أظلم”
محكمة العدل الأوربية نسفت ماكرون
محكمة العدل الأوربية أسقطت اعتراف ماكرون
فرنسا من الدول التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن، وشتان بين الأمرين.
شتان بين قرار ات محكمة العدل الاوربية و قرارات مجلس الأمن. الأولى تلغي اتفاقيات سيتم ابرامها من جديد أما الثانية فتدعو إلى مفاوضات تؤدي إلى حل سياسي واقعي متوافق عليه يحظى برضا جميع الأطراف.
الصحراء الغربية ارض لها أهلها الصحراويون الذين لهم كل الحق في تقرير مصيرهم. هذا الحق مصان من طرف الأمم المتحدة و الشرعية الدولية. كل مشروع يهضم حق هؤلاء الصحراويون فمآله الفشل والتاريخ خير دليل على ذلك. قول هاته الحقيقة لا يعني كره الشعب المغربي أو المغرب الأقصى الذي نتمنى له التقدم والازدهار في كل الميادين.
محكمة العدل الاروبية والامم المتحدة نفست أقوال فرنسا السبب بين الجزائر وفرنسا ليس الصحراء الغربية لأن مسجلة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الاروبي والإفريقي بتصفية إستعمار..مكرون يريد عقاب الجزائر لأنه لايستطيع ان يأخد ما يريد ولا يستطيع أن يفرض وصياته على الجزائر.ضربة موجعة لفرنسا من الجزائر بتدريس اللغة الانجليزية وتقليل اللغة الفرنسيه في المدارس والجامعات وطرد فرنسا وقوتها من نيجر ومالي بوركينا فاسو وبعض الدول الإفريقية عن قريب
محكمة العدل الأوروبية لاعلاقة لها بالنزاعات الدولية وقضايا السيادة..هذه بديهية يعرفها أبسط طالب في المراحل الأولى لدراسة القانون…وقرارها الأول كان يستهدف انتزاع امتيازات أكثر لصالح الإتحاد الأوروبي… أما الثاني فهو موجه ضد إسبانيا بسبب موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة…وقد رفضت الدول الأوروبية بالاجماع هذا القرار مما أدى إلى احتجاج رسمي من الجزائر وليس من المحكمة التي تقاعد قضاتها في سابقة غريبة.. لأن الجزائر ليست عضوا في الإتحاد الأوروبي..؛ أما بالنسبة إلى موضوع القمح.. وتقديم طلبات استيراد بكميات ضخمة..فهو يحيلنا إلى تلك الهالة الإعلامية والرسمية الكبيرة عن موسم حصاد استثنائي…لينتهي الأمر كالعادة…بالاستيراد.. لأن الصور والمزايدات لاتصنع خبزا…
بسبب مسألة الصحراء الغربية المغربية تلغي الجزائر إتفاقيات اقتصادية و تقطع علاقات دبلوماسية و تحتج في اعلامها الرسمي و تعلق نشاط سفرائها…إنها مسألة وجود للجزائر في وقت تردد فيه أنها ليست طرفا في النزاع و ليست لها أطماع في الصحراء الغربية المغربية! لحسن الحظ ان غنى الجزائر مؤقتا ورقة ( الغاز)، لكن الى متى سيكون بمقدور الجزائر التصعيد و التدخل في مسألة الصحراء الغربية المغربية؟! أعتقد أنها مجرد مسألة وقت لينتقل المغرب من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم.
هده الزوبع من جنرالات فرنسا في الجزائر على قرار فرنسا من القضية الصحراء المغربية فرنسا تعلم جيدا من هم هؤلاء الجنرالات هم عملاء فرنسا مئة بالمئة لا غبار عليه والجزائر ليس لها تاريخ الفضل يرجع لفرنسا التي أنشئت البنية التحتية من المطارات والطرقات والأشياء الأخرى أما الجنرالات أكبر انجاز لهم في الجزائر ذبحو الشعب الجزائر. ازيدمن 250000الف في الأبرياء طلما وعدوان