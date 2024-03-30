جون أفريك: هذا هو الدرس الذي قدمته السنغال من خلال انتخاباتها الرئاسية

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “الانتخابات الرئاسية في السنغال.. درس داكار”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في افتتاحية لمديرها الناشر مران بن يحمد، إنه على الرغم من السيناريوهات الأسوأ من كافة مناحي الحياة، فقد شهدنا في السنغال تناوباً ديمقراطياً ثالثاً مبهراً وغنياً بالدروس.

القلق والعنف والتلاعب والفساد والانجراف الدكتاتوري والتزوير المعلن: كل شيء قيل، وكتب، وتم توقعه، لا سيما الأسوأ، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها السنغال في 24 مارس/آذار. ولم تدخر الجهات الفاعلة الرئيسية، من جميع الأطراف، جهدا يذكر لتغذية المخاوف. والنتيجة: رغم شعورنا بأننا صعدنا على حافة الهاوية مرات عديدة، إلا أننا شهدنا تناوباً ثالثاً ودرساً لكل هؤلاء، من حيث الشفافية الانتخابية والقوة الديمقراطية، يقول مروان بن يحمد.

ويشهد على ذلك انتخاب المعارض باسيرو ديوماي فاي في الجولة الأولى بنسبة حوالي 54 في المئة من الأصوات، ونسبة مشاركة جذابة ثم اللعب النظيف من جانب مرشح المعسكر الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي اتصل بديوماي فاي حتى قبل إعلان فوزه رسميًا لتهنئته أيضًا.

هذه الانتخابات – يضيف الكاتب- التي شهدت انتخاب شخص مجهول لامع خرج للتو من السجن، كبديل بسيط للسياسي الغامض عثمان سونكو، يجب أن تشجع المتشككين في الديمقراطية على التفكير: محكوم عليهم بـ”الأحجار الكريمة” عن قناعة حقيقية ولكن أيضًا في بعض الأحيان بسبب الكسل الفكري لكل سياسي. أزمة أو انقلاب، والديمقراطية ليست على خطأ. ولا الغرب الذي يفرضها علينا كما يزعم. وعبادة المنقذ بالزي العسكري ليست علاجًا سحريًا.

ولأن المبادئ التوجيهية لهذا النظام السياسي يتم دهسها باستمرار بالأقدام، فهو لا يعمل بما فيه الكفاية في القارة. وقد أثبت السنغاليون ذلك للتو ببراعة. وهنا لا يمكن جعل صندوق الاقتراع يقول غير ما عبر عنه المواطنون. وتلعب المؤسسات، مثل المجلس الدستوري، دورها ولها الكلمة الأخيرة، حتى لو كان ذلك بإزعاج القصر الرئاسي. هنا يبقى الجنود في ثكناتهم ولا يهتمون إلا بالأمن. وهنا كونك رئيساً لا يعني بالضرورة أنك على حق وأنك لست مسؤولاً أمام أحد. وهنا، أخيراً، يمكننا أن نقرر مواجهة القدرة المطلقة للدولة وينتهي بنا الأمر بالانتصار، يتابع مروان بن يحمد.

وهذا ليس بالأمر الجديد، وهو لا يتعلق بالأجيال الجديدة أو الشبكات الاجتماعية بقدر ما يتعلق بالثقافة وبالتالي التعليم. واجه عبدو ضيوف وعبدولاي واد نفس “المشكلة”: إذا لم يعد السنغاليون يريدونك أو “دلافينك” المعينة، على الرغم من قوتك المالية والمؤسسية، وعلى الرغم من المسؤولين المحليين المنتخبين، ونوابك، ومن يسمون “كبار الناخبين” الذين يقولون لك: ملتزمون بقضيتك، وتأثيرك المفترض على الإدارة أو الهيئات الوسيطة، فإن المخرج الوحيد هو… الخروج.

وعلى الجبهة الداخلية – يوضح الكاتب- وبعيداً عما يجسده النموذج السنغالي وقدرته على الصمود، فإن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها السنغال في الرابع والعشرين من مارس/آذار غنية بالدروس. أولها تعطش الناخبين للتغيير. فسجل ماكي سال ليس سيئ السمعة على الإطلاق: فقد كان بانياً عظيماً، حتى في رأي خصومه أو منتقديه، ومصلحاً أيضاً، وعرف كيف يضع بلاده على الساحة الدولية في مكانة أعلى من مكانتها الاقتصادية، أو الوزن الديموغرافي. لكن من الواضح أن هذا لم يكن كافياً لإقناع السنغاليين بالتركيز على الاستمرارية. فهل كانت النتيجة ستختلف لو كان هو نفسه مرشحا؟ لن نعرف أبدا. ولكن الأمر الواضح هو أنه ارتكب الكثير من الأخطاء كانت لها تداعيات على مرشحه أمادو با.

من قضية معارضه البارز عثمان سونكو، إلى لغز كريم واد، رجل الإطفاء الحقيقي الذي أشعل هذه الانتخابات، وتسبب في تأجيلها، بسبب الصراعات الداخلية التي لم يكن قادرًا أو غير راغب في احتوائها داخل معسكره، رأى الرئيس ماكي سال أن سلطته ونفوذه تضعف يومًا بعد يوم، وتتشوه صورته إلى حد كبير. وكانت المهمة معقدة بالفعل بطبيعتها، يقول الكاتب.

ومع ذلك، فإن انتصار باسيرو ديوماي ليس مجرد ضربة لمن هم في السلطة، بل إنه شكل أيضا صفعة على وجه الطبقة السياسية التقليدية برمتها، مع كل الاحترام لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم صانعو الملوك، كريم واد في المقدمة، يقول مروان بن يحمد.

والآن؟ لا أحد يعرف حقاً كيف ستكون “سنغال تحالف باستيف”. ولا ما الذي سيجلبه فريق ديوماي فاي – سونكو.. فحتى لو كان بإمكاننا توقع اضطرابات حتمية عندما يثير مخاض السلطة الغرور، فهل سيكونون وطنيين وصادقين وإصلاحيين كما يزعمون؟ فهل، على العكس من ذلك، سيجسدون هؤلاء المحافظين والشعبويين والمتطرفين كما يصفهم منتقدوهم؟ يتساءل الكاتب.

فهل يدعون إلى التهدئة والمصالحة أم سيفضلون الاستسلام لصافرات الانتقام؟ باختصار، هل سيحققون التوقعات الهائلة للسنغاليين؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. لكن هناك شيء واحد مؤكد: أراد سونكو وقطيعه السلطة ووصلوا إليها. لقد أراد السنغاليون فترة راحة، حتى لو كان ذلك يعني الدخول في مغامرة غامضة، فقد حصلوا عليها. وعلى أية حال فإن التجربة تستحق أن نعيشها، فهي جوهر الديمقراطية. فليطمئن الأكثر تشككًا: إذا خيب الأول آمال الثاني، فهم يعرفون بالفعل ما يمكن توقعه… يقول مروان بن يحمد.