جون بولتون يقترح “حل الدول الثلاث” كبديل لحل الدولتين للقضية الفلسطينية

لندن- “القدس العربي”: أثار جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جدلًا واسعًا بعد اقتراحه التخلي عن حل الدولتين في القضية الفلسطينية، واستبداله بما أسماه “حل الدول الثلاث”، والذي يقوم على إعادة قطاع غزة إلى السيادة المصرية، وتقاسم الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن.

وفي مقال نشره في صحيفة “التلغراف” البريطانية، شدد بولتون على أن فكرة امتلاك واشنطن لقطاع غزة تفتقر إلى أي إستراتيجية متماسكة للأمن القومي، معتبرًا أن الوقت قد حان للتخلي عن حل الدولتين تمامًا، والبحث عن بدائل أكثر واقعية تضمن أمن إسرائيل وتوفر مستقبلًا اقتصاديًا أفضل للفلسطينيين.

جدل حول تصريحات ترامب

وأشار بولتون إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه في 4 فبراير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثارت نقاشًا واسعًا حول مستقبل غزة، خاصة عندما تحدث ترامب عن إمكانية استخدام القوة العسكرية الأمريكية في القطاع.

ورغم أن البيت الأبيض سارع إلى التراجع عن هذه الفكرة، إلا أن بولتون أكد أن ترامب كان جادًا بشأن السيطرة الأمريكية على غزة، لكنه لم يكن يقصد التدخل العسكري المباشر.

وأضاف أن الجدل الذي أثير حول هذه التصريحات حجب قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بفكرة “غير واقعية” حول سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، والثانية، الأكثر أهمية، تتعلق برفض إعادة توطين سكان غزة داخل القطاع، على الأقل في المستقبل القريب.

نقد رؤية السيطرة الأمريكية

شدد بولتون على أن فكرة السيطرة الأمريكية على غزة تفتقر إلى رؤية سياسية وإستراتيجية واضحة، مشبهًا إياها باقتراح ترامب السابق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حول إمكانية تحويل شواطئ كوريا الشمالية إلى منتجعات سياحية.

وقال بولتون: “إذا كانت هذه الفكرة تبدو عبثية في كوريا الشمالية، فإنها تصبح أكثر خطورة في غزة، بسبب الظروف الأمنية المتدهورة في القطاع”.

كما حذر من أن استمرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس” يسمح للحركة بإعادة فرض سيطرتها على غزة، ما يثير تساؤلات حول مدى الإنهاك الحقيقي الذي تعرضت له جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

أوضح بولتون أن قطاع غزة يمثل “حادثًا تاريخيًا” نجم عن نتائج الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، معتبرًا أنه لا يملك مقومات اقتصادية تجعله كيانًا مستقلًا بمفرده.

إلغاء الأونروا

ودعا بولتون في مقاله إلى إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرًا أنها ساهمت في استمرار المشكلة بدلًا من حلها، واقترح تحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحيث يتم التعامل معهم وفقًا للمعايير الدولية المتبعة مع اللاجئين الآخرين حول العالم.

اختتم بولتون مقاله بالتأكيد على أن تصريحات ترامب، رغم الجدل الذي أثارته، قد تفتح الباب أمام نقاش جدي حول مستقبل غزة وضرورة إيجاد حل دائم لها.

وقال: “من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية، لأن استمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة أي طرف”.

ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح موجة من الجدل والرفض بين الفلسطينيين والدول العربية، خصوصًا مصر والأردن، حيث سبق لكلا البلدين رفض أي مشاريع تهدف إلى تحميلهما مسؤولية قطاع غزة أو الضفة الغربية.

كما أن هذا الطرح يتعارض مع الموقف الرسمي للولايات المتحدة، التي لا تزال- على الأقل في خطابها العلني- تدعم حل الدولتين كخيار أساسي لتسوية الصراع.

(وكالات)