سياسة | دولي

جون كيربي: سحب القوات الإسرائيلية من جنوبي غزة لا يشير إلى إستراتيجية جديدة.. إنهم يشعرون بالتعب

7 - أبريل - 2024

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واشنطن: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن قرار إسرائيل سحب بعض القوات من جنوبي غزة لا يبدو أنه يشير إلى تحوّل في الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن كيربي قوله لبرنامج “هذا الأسبوع” الذي تذيعه شبكة أيه بي سي: “حسب ما فهمنا من خلال بيانات الإسرائيليين العامة، فإن الأمر يتعلق فقط بالراحة وإعادة التجهيز لهذه القوات، التي كانت منتشرة على الأرض على مدى أربعة أشهر، وليس بالضرورة- كما يمكننا أن نقول- إنه مؤشرٌ على بعض العمليات الجديدة القادمة، والتقارير التي تصلنا هي أنهم متعبون، ويحتاجون إلى إعادة تجهيز”.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن كيربي قوله اليوم الأحد: “إننا نشعر بالإحباط بشكل متزايد”.

ومع ذلك، أضاف كيربي، في مقابلة منفصلة، أنه بعد أن تنهي قوات الجيش الإسرائيلي التي انسحبت من خان يونس، فترة “الراحة وإعادة التجهيز”، فإن البيت الأبيض لا يعرف ما هي الخطوة العسكرية التالية.

(د ب أ) 

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  1. يقول احمد:
    أبريل 8, 2024 الساعة 9:25 ص

    هل صحيح انكم لا تعرفون الخطوة التالية؟ انها اتقتحام رفح التي تم الانتهاء من خطتها. علي ممن تضحكون يارجا فانتم من تمدون المحتل بالذخائر ومن كل صنف وطراز. احرار العالم ينتظرون ان يعود التوتازن في ممارسة السلطة في عالمنا بتوازن وبحكمة وليس بالهيمنة ويتمك الاحتكام الي القانون الدولي في كل النزاعات.

    رد
  2. يقول احمد:
    أبريل 8, 2024 الساعة 9:27 ص

    هل صحيح انكم لا تعرفون الخطوة التالية؟ انها اتقتحام رفح خط تم الانتهاء من خطتها للتو. علي ن تضحكون يارجل فانتم من تمدون المحتل بالذخائر ومن كل صنف وطراز. احرار العالم ينتظرون ان يعود التوازن في ممارسة السلطة في عالمنا وبحكمة وليس بالهيمنة ويتم الاحتكام الي القانون الدولي في كل النزاعات.

    رد

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