جون كيربي يتهرب من أسئلة بشأن ما إذا كان بايدن يعتقد بأن نتنياهو يعيق السلام

واشنطن- “القدس العربي”: تجنب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، طرح أسئلة حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيق السلام وسط الحرب على غزة.

وضغطت شانون بريم، مقدمة برنامج “فوكس نيوز صنداي”، على كيربي بشأن الخطاب الذي ألقاه زعيم الأغلبية تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) الأسبوع الماضي والذي دعا فيه إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة وقال إن نتنياهو “ضل طريقه ”. وقد قوبل خطابه برد فعل عنيف من الجمهوريين، وغالبيتهم من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي بسبب أيديولوجيتهم المتطرفة وتلقيهم أموالاً طائلة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة،، حيث قال البعض إن شومر كان يحاول التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت بريم إلى أن بايدن قال في وقت لاحق إن شومر ألقى “خطاباً جيداً” قبل أن تسأل كيربي عما إذا كان الرئيس يعتقد أن نتنياهو “متعصب، وأنه عائق أمام السلام، وأنه ينبغي وضعه في صف حماس”.

ورد كيربي “هناك جوانب معينة في متابعة العمليات في غزة حيث من الواضح أننا لا نتفق مع كل ما فعلته إسرائيل”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا هيل”.

وأضاف “لكن لديهم علاقة حيث يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض. وهم يفعلون، وسيفعلون مرة أخرى ، إنه رئيس وزراء إسرائيل، ونحن نحترم سيادة الشعب الإسرائيلي”.

وعندما سُئل أيضًا عما إذا كان بايدن يعتقد أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يحل محل نتنياهو، قال كيربي إن الأمر “يعود للشعب الإسرائيلي”.

وقال: “يعتقد الرئيس أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لتحديد ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات جديدة ومتى ستجرى. لكنه يفعل – كما قال بعد وقت قصير من خطاب الزعيم شومر العاطفي للغاية – إنه يدرك أن الزعيم كان يتحدث نيابة عن الكثير من الأمريكيين الذين يشعرون بنفس الشعور تجاه الطريقة التي تسير بها الحرب.

وأضاف “لدينا أيضًا مخاوف بشأن بعض العمليات وكيفية إجرائها. نحن بحاجة للتأكد من حماية المدنيين وتأمينهم، وانخفاض عدد الضحايا المدنيين، ودخول المزيد من الشاحنات والمساعدات، وبالطبع، ما زلنا نعمل على وقف إطلاق النار المؤقت لإخراج جميع هؤلاء الرهائن”. وأضاف.