جون كيربي يرفض إدانة استخدام نجل نتنياهو عبارة “من النهر إلى البحر” على وسائل التواصل- (فيديو)

“القدس العربي”: رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إدانة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم الأربعاء، بسبب استخدامه عبارة “من النهر إلى البحر”.

ولدى سؤال صحافية كيربي “قلتم إن عبارة من النهر إلى البحر مثيرة للجدل. اليوم نرى أن ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضعها على حسابه في مواقع التواصل، كيف يمكنك تفسير ذلك؟ هل تدين ذلك؟”. رد كيربي “أنت تطلبين مني أن أتحدث نيابة عن نجل رئيس الوزراء، لن أفعل ذلك”. وأتبعت الصحافية سؤالها بالقول “لكنني أطلب منك أن تعلق على العبارة التي يجب إدانتها بشكل متساو، أنت قلت إن استخدامها يعتبر معاداة للسامية”. كرر كيربي رفضه الحديث عن ذلك، محاولا صرف الانتباه عن المسألة بالحديث عن حماس، وورود عبارة من النهر إلى البحر في بياناتها.

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