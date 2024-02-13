جون كيربي يواصل “الكذب” و”التضليل” من البيت الأبيض ويقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من القوات الأمريكية فيما يتعلق بالمدنيين- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: سخر العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي من المزاعم الأخيرة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الجيش الإسرائيلي “أكثر حذراً” من الجيش الأمريكي عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين.
وقال معلق ” هذه التعليقات السخيفة المضللة قد تفسر سبب حصول كيربي على ترقية كبيرة في البيت الأبيض”، في حين قال براندون فريدمان إن كيربي “ضل طريقه وهو يدافع عن جرائم الحرب الإسرائيلية عبر اقتراحه بأن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من الجيش الأمريكي”.
وأضاف فريدمان أن كيربي قال إن الجيش الإسرائيلي “اتخذ إجراءات لست متاكداً من أنه حتى الجيش الأمريكي قد اتخذها لحماية المدنيين” في حين كتبت جين هير ” لو كنت في البنتاغون، لشعرت بالغضب من تصريح صادر من المتحدث باسم الحكومة يقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من الجيش الأمريكي”.
ووصف العديد من المحللين الأمريكيين في مناسبات عدة كيربي بأنه “كاذب ومضلل”، وقالوا إن بعض تصريحاته مثل ” إنه لا يوجد أي ضحايا من المدنيين في غزة” و” لا علاقة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر بحرب غزة” تشير إلى أن المتحدث بعيد تماماً عن الواقع وكان من المفترض إقالته بدلاً من ترقيته لو كان الأمر لا يتعلق بإسرائيل.
Kirby has lost his way. Here, he defends Israeli war crimes by suggesting the IDF is more careful than the U.S. military.
In protecting civilians, he says, the IDF has taken "actions that even I'm not sure our own military would take."
Comments follow.pic.twitter.com/xA5HJxlv71
— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 13, 2024
راينا حذركم في افغانستان والعراق ورأينا صور جنودكم في ابو غريب وغوانتنامو كيف كانوا يعاملون المساجين في حذر ……
عندما يمدح الارهابي الارهابي فاعلم انك في امريكا .
ليس بكاذب.لأن الجيش الاسرائيلي حذر جدا بدقة باستهداف الابرياء .ليس بمقدور اي جيش منافسته.هذا ما هو قصده
هذه الحرب كشفت للعالم أجمع بأن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا فماذا نتوقع غير هذه التصريحات الكاذبة والمموهة من هاتين الدولتين ورجالاتها.
جون كيربي يواصل “الكذب” و”التضليل” من البيت الأبيض ويقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من القوات الأمريكية فيما يتعلق بالمدنيين.
سبب التعيين، في المنصب، لأنه الأكثر إقناع في قلب الموازين أو التمثيل بمصداقية،
فلذلك ما الخطأ في ما ورد تحت عنوان (جون كيربي يواصل “الكذب” و”التضليل” من البيت الأبيض ويقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من القوات الأمريكية فيما يتعلق بالمدنيين- (فيديو)) https://www.alquds.co.uk/?p=3299237
تعريف معنى السياسة (فن الكذب/النفاق) يجب تغييره، لمن يُريد أي إصلاح أو تحقيق أي عدالة، في أي نظام داخل أي ديمقراطية لأصحاب حق النقض/الفيتو في الأمم المتحدة،
أنا وصلت إلى نموذج/داينمو إلى الإصلاح، من خلال احتضان الموظف/الإنسان المبادر، من خلال مفهوم أم الشركات، لتفريخ شركة تعمل على تسويق المبادرة، في تجويد وتحسين وزيادة كفاءة الإيرادات للجميع، الإنسان والأسرة والشركة المنتجة وبالتالي الدولة،
لأن الهدف من إرسال البصمات، هو التحرّش والاستفزاز، لمعرفة أهل الرغبة في المساهمة في الإصلاح،
بمعنى هل تظن النظام مثالي، ولا يحتاج أي إصلاح؟!
هل تستطيع أو لك رغبة في المساهمة، في الإصلاح؟!
الشركة القابضة، أم تفريخ الشركات، شركة أعمال دولة سوق صالح (الحلال)،
هي الشركة الحاضنة، لأي إنسان/موظف (ة) مُبادر(ة)، بأتمتة (إدارة وحوكمة بالآلة)، تعمل على زيادة كفاءة وجودة وتحسين الإيرادات بالمحصلة للجميع، الإنسان والأسرة والشركة المصنعة وبالتالي الدولة، وليس العكس، كما هو سبب الفساد المالي والإداري الحالي، على الأقل من وجهة نظري،
لسبب أن المقاولات ليس من أجل الإنجاز، ولكن من أجل نهب أموال ميزانية الدولة، يتقاسمها أهل الفساد السياسي/المالي (ديمقراطية اللوتيّة/الفرهود ما بعد 9/4/2003) في (العراق أو أفغانستان) للتغطية على فشل الدولة في (أمريكا )منع 11/9/2001، أو في (الكيان الصهيوني) منع 7/10/2023، على أرض الواقع.
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وليس فقط إلى التقليد/السرقة/الهندسة (العكسية) التي يتم إستخدام هذه الحجج، لمن لا يحترم مفهوم وأهمية تراكم الخبرة/الحكمة في الأسرة الإنسانية بشكل عام، أهل ثقافة الأنا لشعب الرّب المُختار أو آل البيت، أهل الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة (الرشوة، بشكل عام للعلم)🤭🫣🤣🥶
ولذلك أرجو أن تستيقظ يا د توفيق قريرة، يا أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية، في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، الموت حقيقة ثابتة، لا ينكرها، بل يعترف أن هناك حساب وكتاب لإنصاف المظلوم وأخذ حقوقه من الظالم، ما بعد الموت، في اليوم الآخر، والله في لغة القرآن وإسلام الشهادتين هو رب الأرباب، وليس رب من الأرباب كما في قواميس اللغات الإنسانية،
تعليقاً على ما نشرت تحت عنوان (لوْنُ المَوْت) https://www.alquds.co.uk/?p=3298618
ولذلك أنا لي زاوية رؤية مختلفة،
من وجهة نظري يجب التفريق بين من يناور، لإنقاذ من هو مسؤول عنهم (جد الرسول مع أبرهة عندما قدم إلى هدم الكعبة)،
وبين من يحاول الصعود على أكتاف الجميع (الظالم والمظلوم) كما هو حال (ثقافة الأنا)، عقلية (آل البيت) من جهة، أو عقلية (شعب الرّب المُختار) من جهة أخرى.
حتى الانجاس في كابينة الحرب الاسرائيلية لم يتفوهوا بهذه الترهات المستفزة!
قبل قليل صرح هذا الدمية القميء ، ” ان اعداد الضحايا في غزة كبيرة (جداً ) و طالبنا بتقليلها”
أي لا مانع لديه من وجود ضحايا باعداد كبيرة لكن ليس جداً !! ( علماً انه قبل فترة ليست بالبعيدة كذب بلا ذرة خجل انه لا يوجد ضحايا مدنيين في غزة)!
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و هذا يعني كذلك انه لا مشكلة لديه مع كل ما مضى ، إنما مع ما هو آت ،يطالب فقط بتقليل الاعداد ليس الا !
كأنما يتكلم عن مستعمرة نمل هذا المجرم السفاح هو و اسياده!
هذا الرجل أكذب من مسيلمة الكذاب. وإذا لم يكذب لا يستطيع الحياة. الكذب عنده مثل التنفس يجب أن يستمر لكى يعيش.