جون كيربي يواصل “الكذب” و”التضليل” من البيت الأبيض ويقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من القوات الأمريكية فيما يتعلق بالمدنيين- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: سخر العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي من المزاعم الأخيرة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الجيش الإسرائيلي “أكثر حذراً” من الجيش الأمريكي عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين.

وقال معلق ” هذه التعليقات السخيفة المضللة قد تفسر سبب حصول كيربي على ترقية كبيرة في البيت الأبيض”، في حين قال براندون فريدمان إن كيربي “ضل طريقه وهو يدافع عن جرائم الحرب الإسرائيلية عبر اقتراحه بأن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من الجيش الأمريكي”.

وأضاف فريدمان أن كيربي قال إن الجيش الإسرائيلي “اتخذ إجراءات لست متاكداً من أنه حتى الجيش الأمريكي قد اتخذها لحماية المدنيين” في حين كتبت جين هير ” لو كنت في البنتاغون، لشعرت بالغضب من تصريح صادر من المتحدث باسم الحكومة يقول إن الجيش الإسرائيلي أكثر حذراً من الجيش الأمريكي”.

ووصف العديد من المحللين الأمريكيين في مناسبات عدة كيربي بأنه “كاذب ومضلل”، وقالوا إن بعض تصريحاته مثل ” إنه لا يوجد أي ضحايا من المدنيين في غزة” و” لا علاقة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر بحرب غزة” تشير إلى أن المتحدث بعيد تماماً عن الواقع وكان من المفترض إقالته بدلاً من ترقيته لو كان الأمر لا يتعلق بإسرائيل.

Kirby has lost his way. Here, he defends Israeli war crimes by suggesting the IDF is more careful than the U.S. military.

In protecting civilians, he says, the IDF has taken "actions that even I'm not sure our own military would take."

Comments follow.pic.twitter.com/xA5HJxlv71

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 13, 2024