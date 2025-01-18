جوهرة ريال مدريد تعود لدائرة اهتمام الركراكي

الرباط- “القدس العربي”:

على الرغم من محاولات المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، لمنع تسريب أي معلومة أو خبر بخصوص جولته الأوروبية الحالية، فقد تسابقت الصحف والمواقع الرياضية في كشف الخطوط العريضة لهذه الجولة، بما في ذلك ملف الدماء الجديدة وأصحاب الجنسية المزدوجة المحتمل رؤيتهم للمرة الأولى بقميص منتخب أسود أطلس في معسكر مارس/ آذار المقبل.

وقالت منصة “Win Win” الرياضية، إنها حصلت على معلومات موثقة من مصدر مقرب من مدرب رابع مونديال قطر 2022، تفيد بأن الأخير وضع جوهرة ريال مدريد يوسف لخديم، المعروف إعلاميا وجماهيريا في إسبانيا باسم “يوسي”، على رأس قائمة المحترفين في القارة العجوز، الذين يخضعون في هذه الأثناء لمراقبة مساعدي المدرب رشيد بن محمود، وعبد العزيز بوحزمة، تمهيدا لاستدعائه مرة أخرى إلى صفوف المنتخب الأول.

وربط المصدر بين تجدد اهتمام الركراكي بالظهير الأيسر للنادي الملكي، وبين ما وُصف بـ “هاجس” الجهاز الفني من مركز المدافع الأيسر، الذي يتعامل معه المدرب على أنه “حقل تجارب”، وما زاد الطين بلة في الآونة الأخيرة، تراجع مستوى مدافع نادي الرجاء يوسف بلعمري، تزامنا مع غياب صاحب العرضيات المميزة يحيى عطية الله، بداعي الانتكاسة التي ألمت به أثناء مشاركته في مباراة فريقه الأهلي المصري أمام سموحة، التي انتهت بفوز العملاق الأحمر بثنائية نظيفة في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، وعلى إثرها سيبقى خارج الخدمة لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ثمانية أسابيع.

وجاء في نفس التقرير، أن الفكرة بالنسبة للمدرب الوطني، هي منح فرصة جديدة للظهير المنتظر قريبا في الفريق الأول لحامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وذلك بعد الاكتفاء باستدعائه في معسكر مارس/ آذار الماضي، دون الاعتماد عليه في وديتي أنغولا وموريتانيا، بينما الآن ومع تزايد اهتمام مدرب الريال كارلو أنشيلوتي باليافع البالغ من العمر 19 عاما، فإن الركراكي سيحاول استغلال هذا الأمر، بإعادة اللاعب إلى دائرة اهتمامه، كواحد من الوجوه الصاعدة التي سيتم تحضيرها للمستقبل، وتحديدا لكأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

وعلى سيرة الدماء الجديدة المحتمل انضمامها إلى صفوف المنتخب في المرحلة القادمة، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية عن مصدر آخر من داخل الجهاز الفني، وأيضا لم يتم الكشف عن هويته، أنه فور عودة الركراكي من جولته الأوروبية، التي ستنتهي بحضور بعض مباريات الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، بهدف الاطمئنان على مستوى نجوم المنتخب المشاركين في مباريات منتصف هذا الأسبوع، سيعقد اجتماعا مع مساعديه، لحسم قرار استدعاء ثلاثة مواهب لأول مرة إلى صفوف المنتخب، في مقدمتهم اكتشاف ليل الفرنسي أيوب بوعدي، وجوهرة كلوب بروج البلجيكي شمس الدين طالبي، وقناص نادي رينجرز الاسكتلندي حمزة إغمان، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيعول عليها المدرب أمام النيجر وتنزانيا في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات الماما أفريكا المؤهلة للمونديال.