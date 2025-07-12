جياني إنفانتينو: كأس العالم للأندية المسابقة الأكثر نجاحا في العالم

نيويورك: أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببطولة كأس العالم للأندية، واصفا إياها بالمسابقة الأكثر نجاحا للأندية في العالم، على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق للبطولة.

وقال إنفانتينو، السبت، في كلمة ألقاها في برج ترامب في نيويورك عشية نهائي كأس العالم للأندية: “لقد بدأ العصر الذهبي لكرة القدم العالمية للأندية، يمكننا القول بكل تأكيد إن بطولة كأس العالم للأندية حققت نجاحا باهرا”.

وتابع: “بالطبع، هناك العديد من الإيجابيات، وبعض السلبيات، نحن نحترم آراء الجميع، لقد كان الأمر ناجحا، استقبلنا أكثر من مليونين ونصف مليون متفرج في الملاعب، أي ما يعادل حوالي 40 ألف متفرج في المباراة الواحدة”.

وأضاف إنفانتينو: “لا يوجد دوري في العالم بهذا العدد، باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بالطبع يضم فرقا محلية، وهذه ملاعب محايدة”.

وواصل إنفانتينو: “سمعنا أن الأمر لن ينجح ماليا، ولكن يمكنني القول إننا حققنا إيرادات فاقت ملياري دولار من هذه البطولة، بلغ متوسط إيراداتنا 33 مليون دولار لكل مباراة”.

واستطرد: “لا توجد بطولة كأس أخرى في العالم تقترب من 33 مليون دولار لكل مباراة، إنها بالفعل المسابقة الأكثر نجاحا للأندية في العالم بكل المقاييس المختلفة”.

وتأتي كلمات إنفانتينو، بعد أسابيع فقط من تصريح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، بأن كأس العالم للأندية، التي انتقلت هذا العام إلى الصيف وتوسعت لتشمل 32 فريقا، كانت “أسوأ فكرة تم تنفيذها على الإطلاق في كرة القدم”.

وشهدت العديد من المباريات حضورا جماهيريا ضعيفا، حيث كان هناك أكثر من مليون مقعد فارغ خلال البطولة، في حين انتقد لاعبون مثل جود بيلينغهام، وريس جيمس، وإينزو فرنانديز، الظروف الجوية وجودة الملاعب في الولايات المتحدة.

وقال فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي إن الحرارة “خطيرة للغاية”، فيما اشتكى مديره الفني إنزو ماريسكا، من أنه “من المستحيل” إقامة جلسة تدريبية طبيعية.

وفي ولاية نيوجيرسي، حيث ستقام المباراة النهائية، الأحد، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصلت درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) إنه يعتقد أن مباراة تشيلسي ضد الترجي التونسي في فيلادلفيا، من بين مباريات أخرى، كان ينبغي تأجيلها بسبب الحرارة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للمنتخبات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال نفس الفترة من العام المقبل.

(الأناضول)