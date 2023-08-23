رياضة | كرة قدم عالمية

جيرارد يعلق على أنباء انتقال لاعب مانشستر يونايتد إلى الاتفاق السعودي

منذ 45 دقيقة

حجم الخط
0

لندن: نفى ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، ما يتردد بأنه سيسمح لماسون غرينوود أن يعيد بناء مسيرته في الاتفاق، خاصة بعدما أشارت تقارير إعلامية أن الأندية السعودية تعتزم تقديم عروض للمهاجم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” ان اللاعب الإنجليزي غرينوود (21 عاما) يبحث عن ناد جديد بعدما تم إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد أمس الإثنين، عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن سلوكياته.

ولكن في رد فعل عن الأنباء التي ادعت أن جيرارد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع غرينوود، رد المدير الفني للاتفاق، على هذه الأنباء عبر حسابه بتطبيق إنستغرام قائلا: “أنباء كاذبة”.

واستبعد مانشستر يونايتد لاعبه غرينوود منذ 30 كانون الثاني/ يناير 2022 في أعقاب ادعاءات تخص سيدة شابة، عقب نشر صور وتسجيلات فيديو عبر شبكة الإنترنت.

وكان غرينوود يواجه اتهامات بمحاولة الاغتصاب والاعتداء قبل أن تعلن دائرة النيابة العام قبل ستة أشهر ونصف الشهر غلق القضية.

وظل اللاعب موقوفا من قبل مانشستر يونايتد طوال تلك الفترة وأعلن النادي أن غرينوود لن يعود إلى أولد ترافورد.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رسميا.. ستيفن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق السعودي- (فيديو)
4 - يوليو - 2023
محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي أبطال أوروبا ويعادل رقم ستيفن جيرارد
2 - نوفمبر - 2022
أستون فيلا يعين ايمري مدربا جديدا بعد إقالة جيرارد
24 - أكتوبر - 2022
إقالة جيرارد من تدريب “أستون فيلا” بعد خسارته بثلاثية أمام فولهام
20 - أكتوبر - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية