جيرارد يعلق على أنباء انتقال لاعب مانشستر يونايتد إلى الاتفاق السعودي

لندن: نفى ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، ما يتردد بأنه سيسمح لماسون غرينوود أن يعيد بناء مسيرته في الاتفاق، خاصة بعدما أشارت تقارير إعلامية أن الأندية السعودية تعتزم تقديم عروض للمهاجم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” ان اللاعب الإنجليزي غرينوود (21 عاما) يبحث عن ناد جديد بعدما تم إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد أمس الإثنين، عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن سلوكياته.

ولكن في رد فعل عن الأنباء التي ادعت أن جيرارد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع غرينوود، رد المدير الفني للاتفاق، على هذه الأنباء عبر حسابه بتطبيق إنستغرام قائلا: “أنباء كاذبة”.

واستبعد مانشستر يونايتد لاعبه غرينوود منذ 30 كانون الثاني/ يناير 2022 في أعقاب ادعاءات تخص سيدة شابة، عقب نشر صور وتسجيلات فيديو عبر شبكة الإنترنت.

وكان غرينوود يواجه اتهامات بمحاولة الاغتصاب والاعتداء قبل أن تعلن دائرة النيابة العام قبل ستة أشهر ونصف الشهر غلق القضية.

وظل اللاعب موقوفا من قبل مانشستر يونايتد طوال تلك الفترة وأعلن النادي أن غرينوود لن يعود إلى أولد ترافورد.

(د ب أ)