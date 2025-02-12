جيراسي يقود دورتموند لفوز كبير 3-صفر في لشبونة

لشبونة: سجل المهاجم سيرو جيراسي هدفا وقدم تمريرة حاسمة ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليقترب وصيف بطل النسخة الماضية من التقدم.

وأحرز هداف دوري أبطال أوروبا جيراسي هدفه العاشر في البطولة عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يقدم تمريرة حاسمة مثالية لزميله باسكال جروس في الدقيقة 68 ليتقدم الفريق 2-صفر.

وأضاف كريم أديمي هدفا آخر في الدقيقة 82، بعد هجمة مرتدة من خمس تمريرات، ليحقق المدرب نيكو كوفاتش الفوز في مباراته الأولى مع دورتموند في دوري الأبطال قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

وتولى المدرب الكرواتي المسؤولية الأسبوع الماضي وشاهد فريقه يخسر من ضيفه شتوتجارت في مباراته الأولى مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني، إذ يعاني دورتموند محليا ويكافح للحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كوفاتش “لا يمكنك أن تأتي إلى هنا وتهيمن على المباراة ضد سبورتنغ لكن في الشوط الأول كنا بطيئين للغاية. وبعد نهاية الاستراحة زادت سرعتنا وسجلنا أهدافا رائعة. كنت سعيدا برؤية هذا الالتزام البدني. اللعب هنا بهذه الطريقة ليس بالأمر السهل.

“سبورتنغ فريق جيد ورأينا ذلك في الشوط الأول. لم نكن نملك المبادرة. كان علينا اللعب بشكل أسرع، وتدوير الكرة بلمسات أقل. لقد اتخذنا القرارات الصحيحة، ليس فقط عندما سجلنا. ربما كان بوسعنا تسجيل هدف آخر”.

وقال المدرب الذي يحتل فريقه المركز 11 في الدوري الألماني “سنذهب يوم السبت إلى ملعب بوخوم وسنواجه مهمة صعبة هناك. يتعين علينا الآن مواصلة العمل”.

وكان سبورتنغ أكثر خطورة في بداية المباراة وأطلق تسديدة في إطار المرمى عن طريق ماكسي أراوخو.

وكان هناك محاولة أخرى من كونراد هاردر في الدقيقة 35 لكن جريجور كوبل حارس دورتموند أبعدها ببراعة، بينما فشل الفريق الزائر في إطلاق أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول.

وجاءت التسديدة الأولى في الدقيقة 55 عندما أطلق أديمي تسديدة منخفضة تصدى لها الحارس روي سيلفا.

لكن جيراسي مهاجم غينيا لم يمنح الحارس أي فرصة بعدما أطلق ضربة رأس من فوقه بعد تمريرة عرضية من يوليان براندت.

وواصل الفريق الألماني الضغط وضاعف تقدمه بعد ثماني دقائق عندما مرر جيراسي الكرة نحو جروس الذي سدد مباشرة من مدى قريب.

وقبل أن يسجل أديمي في الدقيقة 82، كان سبورتنغ قد استسلم بعدما فشل في اختراق دفاع دورتموند حتى بعد مشاركة فيكتور جيوكريس أفضل مهاجم في الدوري البرتغالي.

وقال روي بورجيس مدرب سبورتنغ لشبونة “بعد الهدف انخفضت معنوياتنا وشعرنا بذلك على المستوى البدني. لم نكن نشطين للغاية وفقدنا توازننا الجماعي. النتيجة كانت غير عادلة. تركنا المباراة تسير كما يريدها بروسيا”.

(رويترز)