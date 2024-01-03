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جيرونا ينتزع فوزا صعبا على أتليتيكو ليواصل صراع الصدارة مع ريال

3 - يناير - 2024

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جيرونا (إسبانيا): سجل إيفان مارتين هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح جيرونا فوزا مثيرا 4-3 على ضيفه أتليتيكو مدريد اليوم الأربعاء ليبقي فريقه متساويا في النقاط مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا مفاجأة البطولة رصيده إلى 48 نقطة خلف ريال الذي فاز 1-صفر على مايوركا في وقت سابق اليوم الأربعاء والذي يتقدم بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد أتليتيكو مدريد عند النقطة 38 في المركز الثالث.

افتتح جيرونا التسجيل بعد دقيقتين من انطلاق المباراة بتسديدة رائعة عن طريق فاليري فرنانديز من على حافة منطقة الجزاء قبل أن يدرك أتليتيكو التعادل عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 14.

وأتى ضغط جيرونا المتقدم بثماره بعدما خطف لاعبوه الكرة من كوكي لاعب أتليتيكو قبل أن يسجل سافيو من المحاولة الثانية على المرمى ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 26.

وعزز المدافع الهولندي دالي بليند التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 بتسديدة من مدى قريب قبل أن يقلص موراتا الفارق لأتليتيكو بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل مرة أخرى لكن مارتين حسم الفوز لجيرونا بتسديدة رائعة.

(رويترز)

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