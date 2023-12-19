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جيرونا يهزم ألافيس 3-صفر بسهولة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

منذ 59 دقيقة

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مدريد:  سجل المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك هدفين ليكتب جيرونا فصلا آخر من “قصة سندريلا” اليوم الاثنين بفوزه 3-صفر على ألافيس ليتخطى ريال مدريد ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق القطالوني للصدارة برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد وتسع نقاط عن برشلونة بطل الموسم الماضي الذي يحتل المركز الثالث.

افتتح دوفبيك التسجيل في الدقيقة 23 بتسديدة من مدى قريب وعزز بورتو تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.

وسجل الأوكراني دوفبيك الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تعرض يان كوتو لعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 59.

وهذا الفوز 14 لجيرونا في 17 مباراة ليحقق مسيرة رائعة عززت حظوظه في المنافسة على لقبه الأول بعد موسمين فقط من صعوده لدوري الأضواء.

(رويترز)

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