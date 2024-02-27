جيرونا يوقف نزيف النقاط ويفوز على رايو فاليكانو

إسطنبول: أوقف فريق جيرونا مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني “لا ليغا”، وحقق فوزا ثمينا على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة، الاثنين، على ملعب “مونتيليفي”، في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين.

أهداف المباراة الثلاثة جاءت في الشوط الثاني، حيث افتتح الأوكراني فيكتور تسيغانكوف التسجيل في الدقيقة 52، قبل أن يضيف البرازيلي سافيو دي أوليفيرا هدفين في الدقيقتين 90.1، و90.5.

الفوز هو الأول للفريق الكتالوني منذ 3 جولات، عانى خلالها من تراجع النتائج حيث تعادل في مباراة أمام ريال سوسيداد، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين على يد ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

ورفع جيرونا رصيده إلى 59 نقطة، ليستعيد وصافة جدول الترتيب من برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطتين، في حين بات متخلفا بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد تلقيه خسارته الحادية عشرة هذا الموسم، علما أنه أخفق على مدى 7 جولات متتالية في تحقيق أي انتصار بتلقيه 5 هزائم وتعادلين.

(الأناضول)