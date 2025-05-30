جيري أدامز زعيم شين فين السابق يفوز بدعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية

لندن: فاز جيري أدامز الزعيم السابق لحزب شين فين في أيرلندا الشمالية بدعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تتعلق بمزاعم أنه أجاز ارتكاب جريمة قتل.

وأصدرت هيئة المحلفين في المحكمة العليا في دبلن حكما لصالح أدامز وحصوله على تعويض قدره 100 ألف يورو.

ورفع أدامز دعوى قضائية ضد (بي.بي.سي) بسبب ادعاء في فيلم وثائقي ومقال على الإنترنت بأنه أجاز قتل العضو القيادي في حزب شين فين، دينيس دونالدسون، والذي خدم لفترة طويلة بالحزب، واعترف في عام 2005 بأنه كان يعمل لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني.

وقتل دونالدسون رميا بالرصاص في كوخه في ريف أيرلندا بعد أربعة أشهر.

وفي البرنامج الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2016، ادعى مصدر مجهول أن إطلاق النار تم بموافقة القيادة السياسية والعسكرية للجيش الجمهوري الأيرلندي وأن أدامز هو من أعطى “القرار الأخير”.

ونفى أدامز تورطه، ووصف هذا الادعاء بأنه “تشويه خطير”.

(أ ب)