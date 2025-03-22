جيزيل بيليكو ضحية الاغتصاب الجماعي المدبّر من زوجها ستنشر مذكراتها

لندن: ستنشر الفرنسية جيزيل بيليكو التي أصبحت رمزا لضحايا الاغتصاب بعد محاكمة تاريخية ضد زوجها السابق الذي خدّرها ليغتصبها غرباء، كتاب مذكرات، على ما أعلنت الخميس الدار البريطانية التي ستنشر العمل.

وأعلنت دار “ذي برودلي هيد”، في بيان، عن عنوان الكتاب باللغة الإنكليزية وهو A Hymn to Life “نشيد للحياة”، ومن المقرر أن يُطرح الكتاب في 27 كانون الثاني/ يناير 2026 بعشرين لغة.

وأوضحت دار “فلاماريون” الفرنسية الجمعة أنّها ستنشر الكتاب في 28 كانون الثاني/ يناير، من دون أن تعلن عن عنوانه بالفرنسية.

وقالت جيزيل بيليكوت في بيان أصدرته دارا النشر “أنا ممتنة جدا للدعم الاستثنائي الذي تلقيته منذ بدء المحاكمة”.

وتابعت “اليوم، أريد أن أروي قصتي بعباراتي الخاصة. ومن خلال مشاركة هذه القصة، آمل أن أنقل رسالة أمل وشجاعة إلى كل من يمرّون بتجارب صعبة في حياتهم. وآمل ألا يشعروا بالخجل مطلقا”.

وأشارت “فلاماريون” إلى أنّ العمل يتم كتابته حاليا بالتعاون مع الصحافية والروائية جوديت بيرينيون.

جيزيل بيليكو، التي أصبحت أيقونة نسوية بعدما رفضت أن تُعقد المحاكمة الأولى خلف أبواب مغلقة حتى “ينتقل العار من جهة إلى أخرى” ولا تُوصم به ضحايا الاغتصاب، هي واحدة من نساء العام 2025 اللواتي كرّمتهن مجلة “تايم” الأمريكية في عددها الصادر في 10 آذار/ مارس.

وحُكم على دومينيك بيليكو في كانون الأول/ ديسمبر بالسجن 20 عاما بتهمة تخدير زوجته جيزيل بهدف اغتصابها ودعوة عشرات الغرباء للاعتداء جنسيا عليها في مازان في جنوب فرنسا.

وقد أثارت المحاكمة صدمة حقيقية في فرنسا والخارج، وأصبحت رمزا لقضايا العنف الجنسي والتمييز على أساس الجنس.

وكانت تمت إدانة معظم المتهمين الخمسين الذين تراوح أعمارهم بين 27 و74 عاما، بتهمة اغتصاب جيزيل بيليكو، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تراوح بين ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، لمتقاعد حوكم بتهمة الاعتداء الجنسي، إلى 15 عاما في السجن لرجل اغتصب بيليكو ست مرات.

(أ ف ب)