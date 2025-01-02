جيسوس يتعهد بمواصلة تسجيل الأهداف مع أرسنال

لندن: تعهد غابرييل جيسوس، لاعب فريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، بمواصلة التسجيل لفريقه لإنهاء فترة انتظار النادي التي استمرت عقدين من الزمن للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جيسوس واصل التسجيل بعدما أحرز هدفه السادس في آخر أربع مباريات، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه على برينتفورد 3 / 1 ليلة رأس السنة.

وسجل المهاجم البرازيلي هدفا واحدا في 33 مشاركة قبل أن يتحول مستواه بشكل مذهل مؤخرا، وهو ما ساعد أرسنال في البقاء على مقربة من ليفربول، المتصدر.

وستكون الفرصة متاحة أمام أرسنال لتقليص فارق النقاط الذي يبعده عن ليفربول إلى ثلاث عندما يسافر إلى برايتون بعد غد السبت، قبل 24 ساعة من المباراة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في أنفيلد.

وقال جيسوس، الفائز بالدوري الإنكليزي أربع مرات مع مانشستر سيتي :” أريد فقط مواصلة تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، والنادي، ليظل ليقاتل دائما على التتويج بلقب الدوري”.

وأضاف :” اعلم أنه ما زال أمامنا طريق طويل، يجب أن نركز على أنفسنا، وبالطبع نريد أن يخسر المتصدر بعض النقاط. لكن يجب أن نركز على أنفسنا وأن نؤدي عملنا كما فعلنا اليوم”.

وأنهى أرسنال الموسمين الماضيين في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، ويبدأ العام الجديد وهو في المركز الثاني، أيضا.

وقال جيسوس، الذي كان يتحدث لـ”تي ان تي سبورتس”:”كان العامين الماضيين مذهلان. لم نفز، ولكننا قاتلنا للنهاية”.

وأضاف :”اللعب في هذه المسابقة أمر صعب بالفعل، أن تنافس على اللقب، تخيل ذلك”.

وأردف: “حققت اللقب بالفعل مع مانشستر سيتي، ولكن يمكنني رؤية أن هذا الفريق أصبح لديه الخبرة الآن. لدينا لاعبين مذهلين، وأثق أن بإمكاننا الذهاب إلى هناك والقتال على اللقب. ولكن مازال الوقت مبكرا، ونحن بحاجة فقط لمحاولة اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات”.

(د ب أ)