سياسة | عربي | فلسطين

جيش إسرائيل ينذر سكان مناطق وأحياء شرق خان يونس ودير البلح بالإخلاء

18 - مايو - 2025

حجم الخط
0

غزة: أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان 7 مناطق وأحياء شرق مدينتي خان يونس ودير البلح جنوبي ووسط قطاع غزة، بالإخلاء القسري الفوري، تمهيدا لهجوم عسكري مرتقب، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بالقطاع.

وقال الجيش، في بيان: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة القرارة (شمال غرب خان يونس)، بلدية السلقا (شرق دير البلح)، جنوب دير البلح، وأحياء: الجعفراوي، والسوار، وأبو هداب (في دير البلح)، والسطر (بخان يونس) هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

وأضاف: “سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية”، وفق ادعائه.

ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتقال نحو المناطق الغربية من القطاع، المعروفة باسم “المواصي”، والتي تصنف كمناطق “إنسانية” وفق تل أبيب رغم تعرضها المتكرر لهجمات.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مجزرة أمام الكاميرات.. إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في غزة وتقتل 20 فلسطينيا بينهم 5 صحافيين- (صور وفيديو)
25 - أغسطس - 2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط خلال معارك جنوبي غزة- (صورة)
23 - أغسطس - 2025
بينهم 6 أطفال.. استشهاد 39 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية متفرقة على غزة منذ فجر السبت
23 - أغسطس - 2025
إسرائيل تتلقى 7 أكتوبر آخر في خان يونس: جمعوا المعلومات وعطلوا الكاميرات وتوزعوا على 3 مهمات
22 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية