جيش الأردن يؤكد تعزيز كفاءته القتالية لمواجهة “التحديات المحتملة”

عمان: أكد قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، الخميس، على “استمرار عملية تحديث الطائرات والأسلحة والمعدات، وأهمية تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العالية في مختلف الوحدات لضمان استعدادها لمواجهة كافة التحديات المحتملة”.

جاء ذلك خلال زيارتين تفقديتين أداهما الحنيطي، لقاعدة موفق السلطي الجوية (وسط)، وكتيبتي راجمات تابعة لسلاح المدفعية (لم يحدد مكانهما)، وفق بيانين للجيش.

وتتزامن الزيارتان مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام.

وفي زيارته الأولى، أكد الحنيطي، على أن “عملية التطوير والتحديث للطائرات والأسلحة والمعدات مستمرة وبشكل يضمن تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن أرض وسماء المملكة”.

وأكد على “أهمية تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العالية في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية”.

ولفت الحنيطي، إلى “ضرورة مواكبة التطورات التقنية والعملياتية لضمان استعدادها لمواجهة كافة التحديات المحتملة”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)