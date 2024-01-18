جيش الاحتلال: إصابة 28 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة

القدس المحتلة: أصيب 28 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 26 في معارك برية بقطاع غزة، بحسب أرقام رسمية الخميس.

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على موقعه الإلكتروني واطلعت عليها الأناضول، ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2630 الخميس، بعد أن كان 2602 الأربعاء، ما يعني إصابة 28 عسكريا منذ أمس.

جيش الاحتلال قال إن 398 أصيبوا بجروح خطيرة، و686 بجروح متوسطة، و1546 بجروح طفيفة.

كما أفاد الخميس بأن من بين الجرحى 1178 عسكريا أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، بينما كان العدد 1152 الأربعاء، ما يعني أن 26 أصيبوا في المعارك البرية منذ أمس، لافتا إلى أن 247 أصيبوا بجروح خطيرة، و405 بجروح متوسطة، و526 بجروح طفيفة.

واستنادا إلى المعطيات، لا يزال 428 عسكريا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 في حالة خطيرة و265 متوسطة و121 طفيفة.

وبالنسبة لقتلاه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عددهم منذ اندلاع الحرب بلغ 529، بينهم 193 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وحتى الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 24 ألفا و448 فلسطينيا، وأصاب 61 ألفا و504، معظمهم أطفال ونساء، وتسبب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)